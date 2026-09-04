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Công an cảnh báo liên quan Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Hương

Trang Anh
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Bùi Thị Thanh Hương đã tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên để kêu gọi cá nhân góp vốn đầu tư bằng tiền mặt hoặc bất động sản.

Công an TP Hà Nội ngày 3/9/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA (địa chỉ số 9 Mạc Thái Tông, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), do Bùi Thị Thanh Hương (trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Bùi Thị Thanh Hương đã tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên để kêu gọi cá nhân góp vốn đầu tư bằng tiền mặt hoặc bất động sản vào Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA. Bằng các thông tin quảng bá về cơ hội đầu tư, đối tượng đã thu hút nhiều người tham gia góp vốn, sau đó chiếm đoạt tài sản và sử dụng vào mục đích cá nhân.

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Bùi Thị THanh Hương - Ảnh: Công an Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những cá nhân đã góp vốn hoặc có liên quan đến vụ việc trên khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Người dân liên hệ với điều tra viên Đinh Ngọc Đức, số điện thoại: 0913387123) để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Ai biết bà Phạm Thị Thanh SN 1962 ở đâu báo ngay cho công an
Tags

tập đoàn

hà nội

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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