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Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn SMS có nội dung sau

Nhật Hạ
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Khi phát hiện hoặc nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời lưu lại chứng cứ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

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Thời gian gần đây, thủ đoạn tội phạm công nghệ cao tiếp tục biến tướng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi bằng cách sử dụng thiết bị phát sóng di động giả lập trạm BTS để chen ngang vào hệ thống viễn thông hoặc sử dụng “sim rác” gửi tin nhắn lừa đảo hàng loạt đến điện thoại người dân.

Theo đó, các đối tượng gửi tin nhắn đến nhiều thuê bao trong khu vực phủ sóng bằng số điện thoại lạ hoặc dưới dạng SMS Brandname (tin nhắn có tên thương hiệu chính thống của Ngân hàng, Cơ quan Nhà nước, hoặc Công ty viễn thông) với nhiều nội dung khác nhau như: thông báo trúng thưởng, quảng cáo đánh bạc trực tuyến hay thông báo vi phạm giao thông…kèm theo đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Mục đích chính là dẫn dụ nạn nhân truy cập vào đường link nhằm cài cắm mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, hiện nay các đối tượng còn giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia bằng đường link tương tự, khi nhấp vào trang chủ có giao diện gần giống Cổng dịch vụ công quốc gia thật, khiến người dân mất cảnh giác, dễ sập bẫy đối tượng.

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Công an tỉnh An Giang cảnh bảo thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn SMS (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

﻿Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không bấm vào bất kỳ đường link lạ, không rõ nguồn gốc qua tin nhắn SMS.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin CCCD, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hay website lạ.

- Chỉ truy cập vào các trang dịch vụ công chính thống có đuôi tên miền bắt buộc là “.gov.vn”.

- Khi phát hiện hoặc nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời lưu lại chứng cứ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

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