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Công an thông báo đến tất cả những ai đã nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau

Kim Linh
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Không trực tiếp đề nghị vay tiền như những thủ đoạn thường gặp, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang sử dụng phương thức tinh vi hơn: mạo danh tài khoản Zalo của người quen, tạo dựng câu chuyện có vẻ hợp lý để thiết lập lòng tin, sau đó từng bước dẫn dụ nạn nhân thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp nhận được tin nhắn từ một tài khoản Zalo có tên và hình ảnh đại diện tương tự tài khoản của người thân.

Đối tượng không trực tiếp đề nghị nạn nhân cho vay tiền mà yêu cầu người nhận gọi qua Facebook cho người thân, giả vờ hỏi vay 20 triệu đồng với lý do mua quà tặng vợ. Tuy nhiên, do chủ động xác minh, người dân đã không thực hiện theo hướng dẫn mà trực tiếp gọi điện cho người thân. Qua trao đổi, người dân xác định tài khoản Zalo nhắn tin không phải của người thân mà là tài khoản mạo danh.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Ảnh tin nhắn từ tài khoản Zalo bị mạo danh

Từ vụ việc trên cho thấy, lực lượng chức năng xác định các đối tượng có xu hướng xây dựng kịch bản lừa đảo qua nhiều bước, thay vì ngay lập tức yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng có thể tiếp tục gửi hình ảnh giao dịch, thông báo chuyển khoản giả hoặc đưa ra các lý do như giao dịch bị lỗi, chưa nhận được tiền, cần chuyển khoản để xác nhận, kích hoạt hoặc hoàn tất giao dịch. Nếu nạn nhân làm theo, tiền có thể được chuyển vào tài khoản do đối tượng kiểm soát.

Thủ đoạn này lợi dụng trực tiếp tâm lý tin tưởng người quen của nạn nhân. Trong khi đó, người thực sự đứng sau tài khoản có thể là đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc lập tài khoản giả mạo.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không xác định danh tính người liên hệ chỉ dựa vào tên, hình ảnh đại diện hoặc thông tin hiển thị trên Zalo. Khi nhận được yêu cầu liên quan đến vay tiền, chuyển khoản, nhận tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản, cần chủ động xác minh bằng cách gọi điện trực tiếp theo số điện thoại đã lưu hoặc gặp mặt người liên quan. Không chuyển tiền chỉ dựa trên ảnh chụp giao dịch, thông báo chuyển khoản hoặc nội dung trao đổi trên mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân cho người khác qua điện thoại, Zalo hoặc mạng xã hội; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng từ file APK hoặc nguồn không xác định. Đồng thời, cần kích hoạt các tính năng bảo mật, xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra hoạt động đăng nhập đối với các tài khoản trực tuyến.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng hoặc nghi ngờ đã thực hiện giao dịch với đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

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