Công an sẽ điều tra các tài khoản có giao dịch chuyển và nhận tiền “Giao dịch thành công” nhưng có dấu hiệu sau

Ngoài nguy cơ bị lừa trong giao dịch, việc này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan tới thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng chính chủ.

Qua rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện một bài đăng trong nhóm Facebook công khai có tên “ATM BANKING NGÂN HÀNG”, với khoảng 11.300 thành viên.

Bài viết được đăng từ tài khoản ẩn danh, công khai tìm kiếm phần mềm chuyển khoản giả mạo với nội dung: “Bác nào có app ngân hàng fake không ạ”.

Đáng chú ý, lời tìm kiếm ứng dụng ngân hàng giả xuất hiện trong một cộng đồng chuyên về dịch vụ tài chính - ngân hàng và thu hút nhiều bình luận, tương tác.

Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ các công cụ gian lận được phát tán, mua bán và đưa vào sử dụng thực tế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR và chuyển khoản ngày càng phổ biến, từ cửa hàng bán lẻ, quán ăn đến các chợ truyền thống, thủ đoạn sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển tiền thành công đang trực tiếp đe dọa hoạt động kinh doanh của các hộ tiểu thương.

Ứng dụng giả mạo có giao diện giống ngân hàng thật

Các ứng dụng ngân hàng giả mạo được thiết kế tinh vi, từ giao diện, biểu tượng, font chữ đến màu sắc đều có thể giống phần mềm của những ngân hàng thương mại uy tín. Người sử dụng chỉ cần nhập các thông tin tùy ý như số tiền, tên người nhận, số tài khoản và thời gian, phần mềm sẽ tạo ra màn hình thông báo “Giao dịch thành công” trông như thật.

Với công cụ này, các đối tượng có thể đóng giả khách mua hàng, lựa chọn hàng hóa hoặc dịch vụ rồi đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản. Sau khi nhận mã QR hoặc số tài khoản từ người bán, chúng thao tác trên ứng dụng giả mạo và đưa màn hình điện thoại hiển thị thông báo chuyển tiền thành công giả để người bán kiểm tra.

Thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm tại các cửa hàng bán lẻ, tiệm tạp hóa, quán ăn, nơi chủ kinh doanh thường phải xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc. Với những cơ sở kinh doanh đồ điện tử, vàng bạc, trang sức có giá trị cao, chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể dẫn đến thiệt hại tài sản lớn.

Ngoài nguy cơ bị lừa trong giao dịch, việc tải và sử dụng ứng dụng ngân hàng không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn rủi ro nhiễm mã độc, lộ lọt thông tin cá nhân và bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng chính chủ.

Sử dụng ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo hoặc chứng từ thanh toán gian dối để chiếm đoạt hàng hóa, tài sản của người khác có thể cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và giá trị tài sản bị chiếm đoạt, các đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân lập trình, kinh doanh hoặc phát tán công cụ, ứng dụng giả mạo, nếu biết rõ mục đích lừa đảo nhưng vẫn cố tình cung cấp dịch vụ, người liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức. Việc tạo lập chứng từ gian dối trên mạng không đơn thuần là trò đùa mà có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng.

Để bảo vệ tài sản và tránh trở thành nạn nhân của các giao dịch giả mạo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, chủ cơ sở kinh doanh chỉ giao hàng khi tiền đã thực sự vào tài khoản. Người bán cần giữ bình tĩnh, không để những lời hối thúc, lý do như nghẽn mạng khi nạp tiền hoặc thái độ khó chịu của khách hàng gây áp lực trong quá trình kiểm tra giao dịch.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn sử dụng ứng dụng giả mạo hoặc biên lai chuyển tiền giả, người bán cần lưu giữ hình ảnh từ camera, thông tin giao dịch và nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an gần nhất để phối hợp xử lý.

(Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng)