Ngày 30/5, Công an Hà Nội thông tin về việc Công an quận Ba Đình mới đây đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tường Lệ (SN: 1989; HKTT: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tường Lệ và tang vật - Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của anh T về việc ngày 18/5, anh T vào Bệnh viện Phổi Trung ương để trông mẹ, đang điều trị tại Khoa Phổi mãn tính.

Đến khoảng 05h30' sáng ngày 19/5 khi đang nằm nghỉ tại hành lang bệnh viện, anh T phát hiện mất điện thoại iPhone 13 Promax. Qua điều tra xác minh, ngày 28/5/2024, Công an phường Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng lấy trộm chiếc điện thoại của anh T là Nguyễn Tường Lệ (trú ở Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội). Theo hồ sơ, đối tượng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Cùng ngày, Công an Hà Nội cũng thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Hạnh (SN: 1996; trú tại: Điện Biên), Nguyễn Tất Chiến (SN: 1986; trú tại: Hà Nội) và Đỗ Mạnh Hữu (SN: 1982; trú tại: Tuyên Quang) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đỗ Huy Mạnh (SN: 1984; trú tại: Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 09h ngày 04/4, Tổ công tác của Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tất Chiến có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý tại khu vực đầu ngõ 27 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở. Tang vật thu giữ là 0,188 gam Heroin.

Các đối tượng bị bắt giữ vì tàng trữ, mua bán ma tuý- Ảnh: CA Hà Nội

Đến khoảng 12h35' ngày 04/4, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Đỗ Mạnh Hữu có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý tại trước số 390 Trường Chinh, phường Khương Thượng. Tang vật thu giữ là 0,173 gam Heroin. Cũng trong ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Hạnh có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý tại số 58 phố Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở. Tang vật thu giữ là 0,168 gam Heroin.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Lò Văn Hạnh, Nguyễn Tất Chiến và Đỗ Mạnh Hữu đều khai nhận đã mua ma túy của Đỗ Huy Mạnh tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa để sử dụng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Đỗ Huy Mạnh. Tại cơ quan Công an, đối tượng Đỗ Huy Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.