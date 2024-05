Công an Thái Bình hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 5 tuổi T.G.H (sinh ngày 20/9/2019) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình hôm 29/5.

Ngay trong tối 29/5, Công an Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ trên báo Hà Nội Online ngày 30/5, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình cho biết, vào ngày xảy ra sự vệc, tài xế chính của xe đưa đón trường Hồng Nhung đi làm dịch vụ chở xe du lịch, nên nhờ người khác chạy hộ.

Thường sau khi xuống xe, tài xế chính sẽ đôn đốc học sinh, quan sát xe một lượt và là người xuống xe cuối cùng. Nhưng hôm qua, tài xế được nhờ chưa quen việc, chỉ nhìn qua rồi xuống xe.

Trao đổi trên báo này, bà Đ.T.H, bà ngoại của cháu T.G.H nghẹn ngào chia sẻ, vào sáng ngày 29/5, bà là người trực tiếp đưa cháu lên xe, tận mắt chứng kiến cháu lên xe lúc 6h20p. Khi lên xe, cháu ngồi sau ghế lái xe. Cháu H. luôn luôn ngồi sau ghế lái xe trong nhiều năm qua. Khi lên xe, sức khỏe của cháu bình thường. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, người thân đến đón cháu thì mới biết sự việc đau lòng này.

Chiếc xe khách nơi cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: OFFB

Bà H cho biết thêm, do khoảng cách từ nhà đến trường xa nên hơn 2 năm nay gia đình đều đăng ký cho cháu đến trường bằng ô tô. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cháu bị bỏ quên và đau lòng lại chính là lần cuối cùng bà gặp cháu ngoại của mình.

Người thân cháu G.H cho hay, hôm 29/5 là ngày cháu đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm và xe chỉ đón lúc sáng, chiều gia đình sẽ tự đón về. Nhưng chiều cùng ngày, khi cậu của cháu đến đón thì cô giáo thông báo cháu không đi học. Sau khi trao đổi qua lại giữa bà ngoại cháu và trường rồi mọi người đổ đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng.

Lãnh đạo thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cháu bé 5 tuổi tử vong

Được biết gia đình cháu H. quê ở Nam Định và sang Thái Bình ở trọ. Bố mẹ cháu đã ly hôn, mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cháu bé ở với bà và cậu. Hiện gia đình đang chờ mẹ cháu từ Đài Loan về để tổ chức tang lễ. Dự kiến chiều nay, ngày 30/5, mẹ cháu H ở nước ngoài sẽ trở về Thái Bình.

Theo chị T. (một người thân của cháu H.) cho biết, cháu H. rất ngoan ngoãn, tự lập từ nhỏ. "Nhận được tin cháu H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc đó tôi không nghĩ đó là sự thật bởi bình thường cháu rất khỏe mạnh", Phụ nữ Việt Nam dẫn lời chị T. chia sẻ.

Sáng 30/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thái Bình đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình của cháu G.H. Ông Nghiêm bày tỏ sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, đồng thời, động viên người thân gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này.



Ủy ban Nhân dân tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh trao hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành cũng trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Cơ quan công an khám nghiệm chiếc xe khách - Ảnh: VTC News

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 6h20' ngày 29/5/2024, anh N.V.L (1965), trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 01 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 09 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp.

Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.