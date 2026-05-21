Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau, người dân đặc biệt lưu ý

Hà Giang
Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an xã Xuân Phú, TP. Đồng Nai mới đây đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo livestream cào thẻ trúng thưởng. Theo cơ quan Công an, nhiều người đã "sập bẫy" trước chiêu lừa đảo này.

Theo đó, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi dưới dạng livestream “cào thẻ trúng thưởng”, gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Công an xã Xuân Phú khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường mạo danh các công ty xổ số, chương trình quay thưởng để tổ chức livestream trên mạng xã hội. Chúng sử dụng những thẻ cào được đặt làm riêng, không phải thẻ thật, nhằm tạo ra kết quả theo kịch bản sắp đặt sẵn. Nếu cào ra số thì thông báo trúng thưởng, còn nếu ra chữ thì thông báo không trúng, qua đó đánh lừa người xem.

Hình ảnh 1 phiên livestream "Cào thẻ trúng thưởng' trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Để tạo lòng tin, ban đầu các đối tượng thường cho người tham gia trúng các phần thưởng nhỏ và chuyển tiền thật về tài khoản nạn nhân. Số tiền thường không lớn nhưng đủ để khiến người tham gia tin tưởng vào tính “uy tín” của chương trình.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng tiếp tục dựng kịch bản trúng thưởng giá trị lớn, thông báo nạn nhân trúng thưởng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được tiền thưởng, nạn nhân phải đóng một khoản phí nhất định (thường khoảng 5% giá trị giải thưởng). Lợi dụng tâm lý muốn nhận số tiền lớn với chi phí nhỏ, nhiều người đã sập bẫy.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sử dụng phần mềm tạo hóa đơn chuyển tiền giả, số dư tài khoản ảo để gửi cho nạn nhân nhằm tạo cảm giác tiền thưởng đã được chuyển. Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác như phí xác nhận, phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân… khiến nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Đáng chú ý, trong các buổi livestream, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản “chim mồi” để bình luận với nội dung như đã nhận được tiền, chương trình uy tín…, qua đó tạo hiệu ứng đám đông, thao túng tâm lý người xem và dẫn dụ nạn nhân tham gia.

Công an xã Xuân Phú khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với các hình thức trúng thưởng qua mạng, đặc biệt là các livestream cào thẻ, quay thưởng; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để nhận thưởng.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh, người dân không tin vào các hoá đơn, thông báo chuyển tiền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

