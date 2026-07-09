Cơ quan Công an đang tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá qua Zalo (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Ngày 6/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo.

Theo lực lượng chức năng, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, tình trạng cá độ bóng đá trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là qua các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram.

Trước tình hình đó, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua công tác quản lý địa bàn, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Đ.V.L (SN 1986, trú phường La Gi) có biểu hiện cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện Đ.V.L sử dụng tài khoản Zalo để nhắn tin cá cược bóng đá, đồng thời nhận kèo cá cược của một số người khác.

Mở rộng xác minh, Công an xã Hàm Thuận Bắc làm việc với N.T.T (SN 1994, trú xã Hàm Thuận Bắc) để làm rõ hành vi liên quan. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định số tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc là 14,4 triệu đồng.

Công an xã đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an xã Hàm Thuận Bắc nhấn mạnh, vụ việc trên là lời cảnh báo đối với người dân về hành vi cá độ bóng đá qua mạng xã hội. Dù được thực hiện trực tiếp hay thông qua Zalo, Facebook, Telegram, các nhóm kín, đường link cá cược, mọi hành vi cá độ thắng thua bằng tiền đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm.

Công an xã Hàm Thuận Bắc khuyến cáo người dân không tham gia, rủ rê, môi giới, tổ chức cá cược bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập, chia sẻ các đường link, nhóm chat có nội dung cá độ.

Khi phát hiện dấu hiệu đánh bạc, cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.