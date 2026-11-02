Công an một xã kiểm tra 26 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị

Công an một xã của tỉnh Lai Châu đã tổ chức xét nghiệm ma túy đối với 100% cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 26/10/2026, Công an xã Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu) đã tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Kết quả, 26/26 đồng chí âm tính với chất ma túy, thể hiện tinh thần gương mẫu, nghiêm túc trong công tác phòng, chống ma túy.

Hoạt động được triển khai nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống ma túy. Qua đó, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Tủa Sín Chải tổ chức xét nghiệm ma túy đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: CA tỉnh Lai Châu

Theo kết quả ghi nhận, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia xét nghiệm đều có kết quả âm tính với chất ma túy qua test nhanh là cơ sở để đơn vị tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời thể hiện sự nghiêm túc trong việc chấp hành các yêu cầu về phòng, chống ma túy trong nội bộ lực lượng.

Việc chủ động tổ chức xét nghiệm ma túy đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an xã Tủa Sín Chải trong chấp hành pháp luật và thực hiện các quy định về phòng, chống ma túy. Đây không chỉ là hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình trong nội bộ đơn vị mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: CA tỉnh Lai Châu

Với phương châm cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, mỗi cán bộ Công an xã cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, không để bản thân vi phạm, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Việc lực lượng Công an xã chủ động thực hiện xét nghiệm đối với chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng góp phần khẳng định tinh thần công khai, khách quan, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ; thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Tủa Sín Chải tiếp tục gắn việc xây dựng lực lượng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống ma túy; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.



Theo Cổng TTĐT CA Lai Châu



