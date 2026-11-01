HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Kim Hoài Ân 23 tuổi ngay tại phòng trọ

Chi Chi
|

Công an phát hiện, bắt giữ Kim Hoài Ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ.

Công an xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) vừa bắt giữ Kim Hoài Ân, (23 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh), đối tượng liên quan đến vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, sau thời gian lẩn trốn.

Trước đó, ngày 19/8/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Đăng Khoa về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xác định Đ. Q. B. T và Kim Hoài Ân có liên quan đến vụ án nhưng đã bỏ trốn.

Bắt giữ Kim Hòai Ân 23 tuổi liên quan đến vụ án ma túy tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Kim Hoài Ân. Ảnh: CA Đồng Nai

Sau khi chuyển giao hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, Công an xã Đại Phước vẫn chủ động phối hợp nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiên trì xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan đang lẩn trốn. Đến chiều ngày 30/10/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước phát hiện, bắt giữ Kim Hoài Ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở địa phương khác. Qua đấu tranh, Ân đã khai nhận hành vi có liên quan đến vụ án. Hiện Công an xã Đại Phước đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao Kim Hoài Ân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kiên trì xác minh, truy tìm và kịp thời bắt giữ đối tượng sau thời gian lẩn trốn thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Đại Phước trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai

Bắt giữ Đặng Thị Kim Tuyền 36 tuổi và bạn trai
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Phụ nữ

bắt giữ

bắt tạm giam

khởi tố

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại