Bắt giữ Kim Hoài Ân 23 tuổi ngay tại phòng trọ

Công an phát hiện, bắt giữ Kim Hoài Ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ.

Công an xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) vừa bắt giữ Kim Hoài Ân, (23 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh), đối tượng liên quan đến vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, sau thời gian lẩn trốn.

Trước đó, ngày 19/8/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Đăng Khoa về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xác định Đ. Q. B. T và Kim Hoài Ân có liên quan đến vụ án nhưng đã bỏ trốn.

Đối tượng Kim Hoài Ân. Ảnh: CA Đồng Nai

Sau khi chuyển giao hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, Công an xã Đại Phước vẫn chủ động phối hợp nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiên trì xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan đang lẩn trốn. Đến chiều ngày 30/10/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước phát hiện, bắt giữ Kim Hoài Ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở địa phương khác. Qua đấu tranh, Ân đã khai nhận hành vi có liên quan đến vụ án. Hiện Công an xã Đại Phước đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao Kim Hoài Ân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kiên trì xác minh, truy tìm và kịp thời bắt giữ đối tượng sau thời gian lẩn trốn thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Đại Phước trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai