Công an Lạng Sơn dầm mình trong lũ giải cứu dân mắc kẹt

Việc khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ của lực lượng Công an đã được sự ghi nhận, đánh giá cao của nhân dân, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào Nụ cười chiến sĩ, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.