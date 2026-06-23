Công an làm rõ vụ thai phụ bị người đàn ông hành hung tại cửa hàng hoa quả

Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đang xác minh, làm rõ vụ việc một phụ nữ mang thai bị người đàn ông hành hung tại một cửa hàng hoa quả trên địa bàn.

Camera ghi cảnh người đàn ông đánh thai phụ, cầm vật giống hung khí đe dọa. (Nguồn: Võ Phát)

Ngày 23/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của công dân về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo của cơ quan công an, vụ việc tạo sự quan tâm lớn và gây bức xúc trong nhân dân. Các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung làm rõ nguyên nhân, diễn biến cũng như trách nhiệm của những người liên quan.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 22/6, tại một cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, một phụ nữ đang mang thai trong lúc mua hàng bất ngờ bị một người đàn ông lao tới tấn công.

Người đàn ông túm cổ áo, đánh vào đầu thai phụ tại cửa hàng hoa quả ở Bắc Ninh.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người đàn ông đánh vào vùng đầu của nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ chỉ biết ôm đầu và kêu cứu.

Không dừng lại ở đó, người này còn sử dụng một vật giống hung khí để đe dọa, khiến những người có mặt tại hiện trường lo sợ. Phải đến khi một số người xung quanh nhanh chóng can thiệp, ngăn cản, vụ việc mới không tiếp tục diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn.

Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi sử dụng bạo lực đối với một phụ nữ đang mang thai giữa nơi công cộng.

Công an phường Quế Võ cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh, điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.