Công an khuyến nghị người dùng tài khoản ngân hàng bật ngay tính năng này để tránh chuyển khoản nhầm

Thời gian qua, nhiều công dân khắp cả nước đã thành công thu hồi đầy đủ số tiền chuyển sai tài khoản nhờ có sự hỗ trợ, vào cuộc kịp thời của Cơ quan chức năng. Mới đây nhất, Công an xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại 50 triệu đồng "chuyển khoản nhầm".

Trước đó, sáng ngày 13/12/2025, Công an xã Ái Quốc đã tiếp nhận thông tin phản ánh có nội dung: Vào ngày 08/12/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng điện tử, chị Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1991, trú tại phố Tân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã vô tình nhập sai thông tin và chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng MB bank của một người có thông tin là NGUYEN TUNG LAM.

Qua trao đổi, xác minh thông tin chị Mai cung cấp, Công an xã Ái Quốc đã khẩn trương rà soát, thông báo rộng rãi cho toàn bộ người dân trên địa bàn, Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn, Công an các xã lân cận để xác định thông tin người nhận được số tiền chuyển khoản nhầm.

Đến 14h00 chiều ngày 13/12/2025, Công an xã Ái Quốc đã xác định được người nhận tiền chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1987 trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên. Công an xã đã hướng dẫn anh Nguyễn Tùng Lâm làm thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền 50 triệu đồng cho chị Trần Thị Tuyết Mai. Vụ việc đã được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Công an xã Ái Quốc hỗ trợ chị Mai (đứng thứ 2 từ bên phải) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Từ vụ việc trên, Công an xã Ái Quốc khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trong các giao dịch chuyển khoản điện tử nhằm tránh những rủi ro không đáng có:

- Đối với người thực hiện chuyển khoản: Kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về Số tài khoản, Tên chủ tài khoản và Tên ngân hàng trước khi xác nhận lệnh chuyển tiền. Nên sử dụng tính năng "Lưu người thụ hưởng" cho các giao dịch thường xuyên để hạn chế sai sót. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần giữ bình tĩnh và liên hệ ngay với ngân hàng mình sử dụng để được hỗ trợ xử lý, hoặc liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

- Đối với người nhận tiền chuyển nhầm: Tuyệt đối không sử dụng số tiền nhận được vào mục đích cá nhân, vì đây là hành vi chiếm giữ tài sản bất hợp pháp và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo và phối hợp hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên