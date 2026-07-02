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Công an Hà Nội điều tra 13 tấn quả Việt Quất và số tiền liên quan 9,6 tỷ đồng

PV
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Công an Hà Nội vừa khám phá vụ án Buôn lậu “quả Việt Quất” với số lượng đặc biệt lớn.

Công an Hà Nội điều tra 13 tấn quả Việt Quất và số tiền liên quan 9,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland có dấu hiệu nhập khẩu trái phép "quả Việt quất" từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn. Công ty này có trụ sở tại: Số 216 Trần Huy Liệu, TDP 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), do Dương Thế Mạnh (sinh năm 1983, HKTT: Tòa nhà Helios 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm Tổng Giám đốc (địa điểm kinh doanh tại: Số 45 - 49 No.1A4 khu tái định cư phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh nhập lậu quả Việt quất tươi về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành với tổng khối lượng là 5.574kg quả, tổng trị giá là 1.426.693.746 đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh còn nhập lậu quả Việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tổng. Tổng khối lượng việt quất liên quan là 13.086kg, với giá từ 300.000-480.000 đồng/kg. Mạnh bán cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn với giá khoảng 500.000-700.000 đồng/kg, tổng trị giá là 9.616.364.737 đồng.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công về tội Buôn lậu.

Công an Hà Nội điều tra 13 tấn quả Việt Quất và số tiền liên quan 9,6 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Dương Thế Mạnh

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ đường dây nhập lậu quả Việt quất lớn nhất từ trước đến nay.

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công an hà nội

buôn lậu

việt quất

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