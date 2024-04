Công an Hà Nội bắt giữ một "cô dâu" 20 tuổi cùng 3 người liên quan

Ngày 21/4, Bộ Công an thông tin, ngày 28/3 vừa qua, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 2 người đàn ông (quốc tịch Trung Quốc) đang tranh cãi với một người phụ nữ.

Qua kiểm tra, người phụ nữ là Lâm Minh Ngọc Đào (20 tuổi, trú tại Cần Thơ). Còn người một người đàn ông cung cấp giấy đăng ký kết hôn của mình với Đào. Người này cho biết trên đường về Trung Quốc để đăng ký kết hôn thì xảy ra mâu thuẫn giữa 2 bên.

Tiến hành xác minh tại địa phương nơi cư trú của Đào được biết không có việc Đào đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Thấy vụ việc có nhiều bất thường, Tổ công tác đã đưa cả 3 người về trụ sở làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, 2 người Trung Quốc đã tố giác Đào cùng một số người Việt Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền và quà sính lễ cưới vợ. Tổng tài sản bị chiếm đoạt là hơn 300 triệu đồng, 19.000 nhân dân tệ, 01 dây chuyền vàng trị giá khoảng 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Tiến hành xác minh, làm rõ sự việc, Đào khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, lại biết việc có người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam nên đã cùng với một số đối tượng người Việt Nam tại các tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu, Bình Dương đóng giả gia đình, làm giấy đăng ký kết hôn giả để gả cưới Đào cho người Trung Quốc. Mục đích của cá đối tượng là chiếm đoạt tiền và quà sính lễ để cùng nhau ăn chia. Sau đó cô dâu sẽ bỏ trốn trên đường đi Trung Quốc.

Sau hơn một tuần tập trung lực lượng điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Hoàng Thị Hoài Linh (27 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lâm Minh Ngọc Đào (20 tuổi, trú tại Cần Thơ), Lâm Nhã Trân (21 tuổi, trú tại Bạc Liêu), Nguyễn Hoàng Long (34 tuổi, trú tại Tiền Giang).

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.