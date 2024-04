Cảnh sát mật phục, phát hiện bí mật khủng khiếp về chiếc xe phân khối lớn, chạy ban đêm ở Hà Nội

Bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán gần 17kg ma tuý

Đại diện Công an TP Hà Nội vừa thông tin kết quả ban đầu khám phá chuyên án 986H về ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở Hà Nội.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, vào tháng 1/2024, công an nhận được thông tin về ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý dạng đại lý với số lượng lớn ở Hà Nội, do một người tên Hường cầm đầu.

Quá trình trinh sát xác định thông tin trên là có căn cứ, đồng thời xác minh thu thập tài liệu xác định nhân thân, lai lịch cụ thể của đối tượng là Nghiêm Thị Hường (38 tuổi, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với chồng cùng chồng là Vũ Hoàng Hải.

Đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn ở Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm ma túy hoạt động vô cùng phức tạp, tinh vi. Vợ chồng Hải thuê đàn em là Nguyễn Minh Trường (23 tuổi, trú tại tại quận Thanh Xuân) để tổ chức bán lẻ và giao ma túy cho các đại lý cấp dưới. Trường cũng là người thân trong gia đình của vợ chồng Hải.

Tổng vật chứng thu giữ của vụ án: 16.253,81 gam ma các loại gồm: 9 bánh Heroin, 138,22 gam Heroin, 13.145,61 gam ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 4 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Sau quá trình mật phục, theo dõi, bám sát các đối tượng, đến khoảng giữa tháng 3/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm này, bắt giữ 3 đối tượng Hường, Hải, Trường.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ma tuý của các đối tượng

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này, Hường với vai trò là kẻ cầm đầu, đã móc nối với nhiều đối tượng trên địa bàn để hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý và tạo “chân rết” để bán lẻ trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Trường khai nhận số ma túy mà cơ quan Công an thu giữ trên là của Vũ Hoàng Hải giao cho Trường để bán cho khách, tiền lãi Trường sẽ giữ lại, còn tiền gốc bán ma túy Trường sẽ chuyển cho Nghiêm Thị Hường.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh; CACC

Các đối tượng sử dụng nhà của vợ chồng Hải làm “lô cốt”, lắp đặt nhiều camera giám sát từ đầu ngõ cho đến vào trong nhà để cảnh giới, nếu có “di biến động” bất thường sẽ lập tức báo động cho nhau để tẩu tán ma túy, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ. Ma túy được các đối tượng phân nhỏ, sau đó, đưa Trường đem đi giao cho khách.

Trao đổi thêm với PV Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội về chuyên án, Trung tá Phạm Như Trường – Đội trưởng Đội 4 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội cho biết, trong vụ việc lần này, để tránh sự truy vết, theo dõi từ công an, các đối tượng sử dụng xe phân khối lớn, phóng với tốc độ nhanh vào buổi đêm, thậm chí là đi ngược chiều để đi giao ma túy cho khách. Ngoài ra, ma túy được “ngụy trang” trong các hộp thực phẩm chức năng hoặc gói chè.