Công an đột kích, triệt phá sòng bạc quy tụ nhiều quý bà Sài Gòn của Bé Hải ở Đồng Nai

Ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa triệt phá thành công sòng bạc do Giáp Văn Hải (hay gọi là Bé Hải, ngụ ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) cầm đầu. Hiện công an đang tạm giữ 21 đối tượng để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".



Các con bạc lúc bị bắt.

Theo điều tra, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc có 1 sòng cờ bạc ở khu vực gần bờ sông ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị đeo bám triệt phá bằng được sòng bạc này.

Qua xác minh xác định, sòng bạc này do Bé Hải cầm đầu và cho các đàn em canh gác cẩn thận. Việc tiếp cận của trinh sát gặp nhiều khó khăn. Vì chỉ có khách quen biết mới được đàn em của Bé Hải cho vào trong. Đường ra vào chỉ có 1 lối và sòng bạc này quy tụ nhiều "quý bà" lắm tiền ở Sài Gòn tìm tới.

Nhiều "quý bà" lắm tiền từ Sài Gòn tới sòng bạc của Bé Hải để chơi.

Khoảng 17h ngày 8/2, trinh sát công an đã bất ngờ ập vào sòng bạc này bắt quả tang và khống chế 21 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bài cào 3 lá. Tại hiện trường, công an thu gần 20 triệu đồng, 5 bộ bài tay,…

Tang vật thu giữ.

Kiểm tra trong người, công an thu thêm gần 55 triệu đồng, 400 USD, 18 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác. Riêng Bé Hải đã nhanh chân tẩu thoát khi trinh sát ập vào.

Bước đầu, đàn em của Bé Hải khai nhận sòng bạc này hoạt động được vài ngày trước đó. Mỗi ngày, mỗi đàn em được Bé Hải trả công là 300.000 đồng/người để trông coi, điều hành sòng bạc. Hiện công an đang truy bắt Bé Hải để phục vụ việc điều tra.