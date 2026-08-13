Công an đồng loạt kiểm tra 118 máy tính tại 5 quán internet

Tại 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, internet, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm máy tính sử dụng phần mềm không bản quyền.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt kiểm tra hoạt động của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, internet trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng hát hiện hàng trăm máy tính sử dụng phần mềm không bản quyền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet (Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Cụ thể, tại cơ sở Y.G (phường Hòa Thuận), đoàn kiểm tra phát hiện 26 máy tính, gồm 1 máy chủ và 25 máy trạm, cài đặt hệ điều hành Windows không có bản quyền; trong đó nhiều máy còn cài đặt Microsoft Office không có bản quyền.

Tại cơ sở N.X (phường Trà Vinh), kiểm tra 22 máy tính gồm máy quản lý, máy chủ và máy trạm, lực lượng chức năng xác định có 14 máy cài đặt hệ điều hành Windows và Microsoft Office không được kích hoạt bằng bản quyền hợp pháp của Microsoft. Đáng chú ý, một số thiết bị được kích hoạt bằng các công cụ của bên thứ ba như KMSpico hoặc Activation Script.

Đối với cơ sở Internet V.Đ (phường Hòa Thuận), kết quả kiểm tra cho thấy máy chủ cùng 17 máy trạm đều cài đặt hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office không có bản quyền.

Tại cơ sở N. (phường Hòa Thuận), lực lượng chức năng kiểm tra 32 máy tính, trong đó có 29 máy đang hoạt động. Qua kiểm tra, toàn bộ số máy đang hoạt động đều cài đặt Windows 10 Pro và Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 không có bản quyền.

Tại cơ sở V.G (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long), qua kiểm tra, 30 máy trạm được cài đặt hệ điều hành Windows 10 pro và Microsoft Office 2019 đều không có bản quyền, 01 máy chủ chạy hệ điều hành Windows 10 Enterprise và Microsoft Office 2019 đều không có bản quyền.

Tất cả có 118 máy tính đang hoạt động đã được kiểm tra, gồm 05 máy chủ, 01 máy quản lý điều hành và 112 máy trạm.

Kết quả cho thấy 100% số máy được kiểm tra đều cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows không có bản quyền. Nhiều máy đồng thời sử dụng Microsoft Office không có bản quyền và được kích hoạt bằng các công cụ hoặc phương thức không hợp pháp.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, ghi nhận lời trình bày của các chủ cơ sở, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo: Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Các phần mềm được kích hoạt bằng công cụ trái phép có thể chứa mã độc, tạo lỗ hổng bảo mật, làm gia tăng nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tấn công mạng.

Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, sử dụng phần mềm có bản quyền nhằm bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.