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Công an điều tra số tiền hơn 400 triệu đồng: 2 người đàn ông bị bắt

Duy Anh
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Ngày 8/7, Công an xã Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nam Đàn phát hiện Lê Văn Cao (sinh năm 1980) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1983), cùng trú tại xã Nam Đàn thường xuyên tham gia cá độ bóng đá thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến với phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch, thanh toán nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an điều tra số tiền hơn 400 triệu đồng: 2 người đàn ông bị bắt - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đứng trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Nam Đàn xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/7, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh, thu giữ 02 điện thoại di động, nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có giá trị chứng minh hành vi phạm tội.

Bước đầu điều tra, xác định vào ngày 01/7/2026, Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu...với số tiền đánh bạc 56 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu nghiệp vụ, từ ngày 1/5 đến ngày bị bắt, số tiền 02 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc cá độ bóng đá, tài xỉu lên đến hơn 400 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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