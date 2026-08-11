Công an điều tra loạt giao dịch chuyển tiền online: Môt thanh niên sinh năm 2000 bị bắt

Thanh niên sinh năm 2000 đăng nhập tài khoản MoMo của nhiều người rồi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lý Hoàng Thiệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và thông báo tìm người bị hại liên quan đến phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng Lý Hoàng Thiệu (SN 2000, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, đối tượng đã tham gia các hội nhóm liên quan đến thiết bị loa thông báo chuyển tiền Momo trên mạng xã hội, đăng tải các nội dung quảng cáo hỗ trợ mua bán, cài đặt thiết bị.

Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Bon Kim”, tài khoản TikTok “loathongbao.momo” để tiếp cận, kết bạn với khách hàng và hướng dẫn cài đặt thông qua tài khoản Zalo “Thong Nguyen Ipos”.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại đăng ký ví Momo, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng liên kết, mã OTP và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Sau khi chiếm quyền sử dụng ví điện tử của nạn nhân, đối tượng đăng nhập vào tài khoản Momo và thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những cá nhân từng bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự nêu trên khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác theo yêu cầu của người lạ trên mạng xã hội; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào hỗ trợ cài đặt thiết bị, ứng dụng có liên quan đến tài khoản ngân hàng, ví điện tử nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng﻿