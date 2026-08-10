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Chặn tàu chở hơn 70.000 lít dầu, phát hiện gần 600 triệu trong két nước

Dương Hưng
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Kiểm tra một tàu chở xăng dầu trên vùng biển Hải Phòng, lực lượng Hải quan phát hiện hơn 70.000 lít dầu FO (diesel), 41 thùng sơn và chất đóng rắn không có hóa đơn, chứng từ. Đáng chú ý, gần 600 triệu đồng tiền mặt được phát hiện trong két nước sinh hoạt của tàu.

Ngày 10/8, Cục Hải quan cho biết, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với Công an TP. Hải Phòng xác minh, xử lý vụ vận chuyển lượng lớn dầu FO và hàng hóa nghi nhập lậu trên vùng biển Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 31/7, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu HP-3789, loại tàu chở xăng dầu, đang di chuyển từ ngoài biển vào bờ.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 10 thuyền viên. Tại 4 khoang hàng phía trước cabin, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất lỏng màu đen. Các thuyền viên khai đây là dầu FO, số lượng khoảng 70 tấn. Ngoài ra, trên tàu còn có 41 thùng sơn mang thông tin xuất xứ Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Chặn tàu chở hơn 70.000 lít dầu, phát hiện gần 600 triệu trong két nước - Ảnh 1.

Chặn tàu chở hơn 70.000 lít dầu, phát hiện gần 600 triệu trong két nước - Ảnh 2.

Chặn tàu chở hơn 70.000 lít dầu, phát hiện gần 600 triệu trong két nước - Ảnh 3.

Lực lượng hải quan phối hợp với Công an TP. Hải Phòng phát hiện tàu chở dầu diesel nghi nhập lậu.

Người điều khiển tàu và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Qua làm việc ban đầu, người điều khiển phương tiện khai toàn bộ hàng hóa được mua từ một tàu nước ngoài mang quốc tịch Panama.

Sau khi tàu được lai dắt vào cảng Hải Phòng, lực lượng Hải quan tiến hành khám phương tiện theo thủ tục hành chính.

Kết quả khám và giám định xác định trên tàu có hơn 70.000 lít dầu FO, cùng 41 thùng sơn, chất đóng rắn mang các thương hiệu HemPel, PPG, JOTUN, thể hiện xuất xứ Malaysia, Indonesia và Trung Quốc.

Đáng chú ý, tại két nước sinh hoạt của tàu, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 591 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 đang tiếp tục xác minh, phối hợp với Phòng PC03 Công an TP Hải Phòng xử lý vụ việc theo quy định.


Tags

Cảng Hải Phòng

tàu chở dầu

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