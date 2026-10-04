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Công an điều tra các giao dịch 7,3 tỷ đồng: Bắt tạm giam Trương Thị Thu C

Chi Chi
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Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 10/2025, Trương Thị Thu C tìm gặp bà Trần Thị T để vay tiền nhằm trả các khoản nợ đã vay trước đó và đáo hạn tài sản. Ban đầu, việc vay và trả tiền được thực hiện đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, do các khoản vay sau phải lớn hơn khoản vay trước, phải vay nhiều khoản mới đủ tiền trả nợ gốc và lãi, các khoản nợ của C ngày càng tăng. Đến tháng 3/2026, C đã mất khả năng trả nợ.

Công an điều tra các giao dịch 7,3 tỷ đồng: Bắt tạm giam Trương Thị Thu C - Ảnh 1.

Kiểm sát viên Phòng 1 Viện KSND tỉnh Gia Lai kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can. Ảnh: Viện KSND tỉnh Gia Lai

Mặc dù biết rõ tình trạng tài chính của mình, C vẫn tiếp tục tìm cách vay tiền để trả các khoản nợ đến hạn bằng cách đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm tạo lòng tin với người cho vay. Cụ thể, từ tháng 4/2026 đến tháng 5/2026, C đã nhiều lần vay của bà Trần Thị T tổng số tiền 5,1 tỷ đồng. Mỗi lần vay tiền, C đều ghi giấy mượn tiền để xác nhận khoản nợ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, C không sử dụng để đáo hạn ngân hàng theo thỏa thuận mà chiếm đoạt, dùng trả nợ cho những người khác.

Không dừng lại ở đó, trong tháng 5/2026, C tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay ông Trần Phương K số tiền 2,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, C tiếp tục sử dụng số tiền này để trả nợ cho người khác. Tổng số tiền C chiếm đoạt của ông K và bà T là 7,3 tỷ đồng.

Qua vụ việc là lời cảnh báo người dân khi thực hiện các giao dịch cho vay, mượn tiền cần nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng xác minh mục đích vay, khả năng tài chính và khả năng thanh toán của người vay; nhất là với những trường hợp đưa ra lý do “đáo hạn ngân hàng”; không vì tin tưởng, quen biết hoặc lợi ích trước mắt mà chủ quan trong các giao dịch tài chính.

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