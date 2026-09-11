Công an đang điều tra các tài khoản Agribank, Vietcombank, VPBank sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo

Người từng có giao dịch với các tài khoản này cần trình báo trước ngày 01/12/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức rao bán lại sản phẩm máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson giả xảy ra vào năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Quá trình xác minh điều tra, xác định trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 7/2026, các đối tượng đã đặt mua các sản phẩm máy tạo kiểu tóc đa năng giả thương hiệu Dyson chính hãng với giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài khoản facebook có nick name "Thương Võ", "Aria Linh", "Chou Trần", "Oanh Hoàng", "Trinh Le", "Nguyễn Văn Tiến"… để đăng bài rao bán với nội dung: "Do không có nhu cầu sử dụng nên cần pass lại một máy Dyson giá rẻ", "Mua combo nên dư một máy Dyson còn bảo hành cần pass lại giá rẻ",… vào trong các hội nhóm mua bán, trao đổi máy sấy tóc trên facebook như: "Hội người dùng máy DYSON (Review-Pass-Săn sale), Hội người dùng Thanh lý – Review máy Dyson"…

Khi có người mua liên hệ, các đối tượng thường trao đổi với người mua qua messenger hoặc hướng dẫn người mua kết nối đến tài khoản Zalo có nick name "Bống",… rồi dùng thủ đoạn gian dối để giới thiệu, quảng bá và gửi kèm hình ảnh hóa đơn mua hàng để khẳng định đây là hàng thật, hàng chính hãng nhằm tạo lòng tin và đưa ra mức giá bán lại khoảng từ 7 - 10 triệu đồng/máy. Sau khi người mua đồng ý mua và cung cấp thông tin nơi nhận hàng, các đối tượng đóng gói máy tạo kiểu tóc giả và sử dụng các dịch vụ vận chuyển theo hình thức thanh toán khi nhận hàng, giao hàng thu tiền hộ (COD).

Khi nhận được hàng, do không kiểm tra kỹ lưỡng, người mua đã thanh toán chuyển tiền mua hàng cho nhân viên vận chuyển, và số tiền này sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của đối tượng. Khi người mua phát hiện, khiếu nại, đòi hoàn hàng, các đối tượng vẫn tỏ ra hợp tác rồi hướng dẫn người mua chuyển trả lại đơn hàng về các địa chỉ có thật nhưng không có người nhận rồi chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tiền mua hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định các tài khoản ngân hàng, số điện thoại có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng gồm:

- Tài khoản ngân hàng Agribank số 4205205196841 mang tên Trần Thảo Nguyên.

- Tài khoản ngân hàng VPbank số 0935071083 mang tên Trần Thảo Nguyên.

- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023144702 mang tên Nguyễn Tam Minh Trí.

- Các số điện thoại 0836 377704, 0896 202660, 0896 311683.

Để phục vụ công tác xác minh điều tra mở rộng và giải quyết triệt để vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với phương thức thủ đoạn nêu trên thì nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng – Tổ công tác khu vực 4 (Địa chỉ: Số 02 Đông Sơn, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) để trình báo.

Thời gian tiếp nhận trình báo đến trước ngày 01/12/2026. Sau thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc việc xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định. Thông tin cần thiết liên hệ Điều tra viên Hồ Đức Vinh, số điện thoại 0935991388.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân đã mua sản phẩm theo phương thức, thủ đoạn nêu trên chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật

Theo Công an thành phố Đà Nẵng