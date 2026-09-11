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Hãng hàng không của Bầu Hiển đặt mua 50 máy bay Airbus

Anh Khôi
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Ngày 10/9, Vietravel Airlines ký thỏa thuận mua 50 máy bay Airbus thế hệ mới, đánh dấu bước mở rộng đội tàu quy mô lớn kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group.

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Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, cùng ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines và ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới. Ảnh:VGP

Lễ trao thỏa thuận diễn ra tại Điện Élysée.

Theo nội dung được công bố, Vietravel Airlines sẽ mua tổng cộng 50 máy bay, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Các máy bay A321 dự kiến gồm cả A321neo và A321XLR.

Trong đó, A220 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới của Airbus, được thiết kế cho phân khúc tối đa khoảng 160 ghế. Tùy phiên bản, dòng máy bay này có tầm bay khoảng 6.300-6.700 km.

A321neo có thể bố trí khoảng 240 ghế tùy cấu hình và có tầm bay tối đa khoảng 7.400 km. Phiên bản A321XLR có tầm bay khoảng 8.700 km, cho phép khai thác những chặng quốc tế dài hơn so với các dòng máy bay thân hẹp truyền thống.

Các đợt bàn giao trong thỏa thuận mới dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Thỏa thuận mua 50 máy bay được ký gần hai năm sau khi Vietravel Airlines gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024.

Sau thương vụ này, hãng từng bước tăng số lượng máy bay thuộc sở hữu. Tháng 6/2025, Vietravel Airlines tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào máy bay thuê như giai đoạn trước đó.

Đến năm 2026, Vietravel Airlines tiếp tục bổ sung máy bay A321 và mở rộng hoạt động khai thác.

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Theo thông tin từ doanh nghiệp, hãng hiện khai thác mạng bay nội địa kết nối một số trung tâm kinh tế, du lịch lớn, đồng thời có các đường bay quốc tế thường lệ tới Bangkok, Thái Lan và Thâm Quyến, Trung Quốc.

Vietravel Airlines trước đó đặt mục tiêu tăng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến mỗi ngày trong năm 2026.

T&T Group là tập đoàn gắn với doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi Bầu Hiển. Những năm gần đây, tập đoàn này mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hàng không và hạ tầng liên quan, trong đó Vietravel Airlines là doanh nghiệp vận tải hàng không nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn. Ông Đỗ Vinh Quang hiện giữ chức Phó Chủ tịch T&T Group đồng thời là Chủ tịch Vietravel Airlines.

Tags

Vietravel Airlines

Airbus

T&T Group

Đỗ Quang Hiển

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