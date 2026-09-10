Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo tập đoàn tư nhân lớn nhất của Nga muốn tăng đầu tư vào Việt Nam

Đây là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga, với khoảng 300.000 nhân viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, Nhà sáng lập Tập đoàn AFK Sistema, ngày 9/9, tại Moskva, Nga. Ảnh: TTXVN

Sáng 9/9 (giờ địa phương), theo TTXVN, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của nước này tại Moskva.

Trong số đó có ông Vladimir Yevtushenkov, Nhà sáng lập Tập đoàn AFK Sistema.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc AFK Sistema đã nhanh chóng, tích cực cụ thể hóa các nội dung hợp tác được trao đổi tại cuộc gặp tháng 5/2025.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Vladimir Yevtushenkov đã giới thiệu về hoạt động và những thành tựu mới của AFK Sistema. Ông cho biết đã sang Việt Nam nghiên cứu thị trường, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác và chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo AFK Sistema khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của tập đoàn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác tin cậy của doanh nghiệp Nga. Ông Vladimir Yevtushenkov bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và đào tạo bài bản nguồn nhân lực Việt Nam.

Đồng thời, ông đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, nhận diện sinh trắc học, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số. Tập đoàn AFK Sistema cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong sản xuất thiết bị điện, phương tiện giao thông xanh, khách sạn - du lịch, văn hóa và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng có nhu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gì với AFK Sistema?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các đề xuất của AFK Sistema. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh các đề xuất của AFK Sistema, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu của Việt Nam xác định rõ nhu cầu, mô hình hợp tác và nguồn lực đầu tư.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía AFK Sistema lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, làm rõ công nghệ và lộ trình triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn lắng nghe, coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn. Do đó, việc AFK Sistema thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghệ cao sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Nga.

AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Nga, với khoảng 300.000 nhân viên. Tập đoàn này thành lập năm 1993 tại Moskva, Liên bang Nga. AFK Sistema hiện đầu tư tại Nga và ở nước ngoài trong các lĩnh vực như viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của doanh nghiệp này trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.