Nga sẽ làm “công trình thế kỷ” cho Việt Nam, dùng công nghệ mạnh nhất, Tổng thống Putin khẳng định 2 điều

Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam do Nga thiết kế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Dự án này là Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, sau Lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo TTXVN, tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất thúc đẩy các biện pháp để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn, chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, từ đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD.

Ngoài ra, hai lãnh đạo nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp - thực phẩm - chăn nuôi quy mô lớn, chế biến thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng tại chỗ, chế biến gỗ, đóng tàu, lao động kỹ thuật, giáo dục và dịch vụ.

Đáng chú ý, hai lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo cũng thống nhất trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là dự án song phương mang tính trọng điểm

Hai lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Ảnh: TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Putin cho biết: "Hiệp định liên chính phủ về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Nga thiết kế tại Việt Nam đã được ký kết vào tháng 3. Đây thực sự là dự án song phương mang tính trọng điểm. Nhà máy điện hạt nhân trong tương lai sẽ có khả năng cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước nguồn năng lượng dồi dào với chi phí hợp lý và đảm bảo an toàn môi trường".

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết thêm rằng đã có kế hoạch xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam.

"Tất cả những điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế và tạo ra hàng nghìn việc làm mới, chất lượng cao với mức thu nhập tốt", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trên thực tế, Việt Nam đã chọn Tập đoàn Rosatom của Nga để triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước ta sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại và mạnh nhất của Nga hiện nay. Nhà máy này được hãng tin Sputnik (Nga) gọi là "công trình thế kỷ".