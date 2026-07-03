Công an có thông báo quan trọng về việc nhắn tin qua Zalo tới người dân

Người dân trên cả nước cần đặc biệt chú ý khi gặp phải trường hợp này.

Ứng dụng Zalo (Ảnh minh hoạ)

Công an tỉnh Lạng Sơn mới đây đã có thông báo về việc người dân cần cảnh giác thủ đoạn mạo danh Công an hỗ trợ kích hoạt VNeID cho trẻ em để lừa đảo.

Theo đó, lợi dụng đợt cao điểm cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng thủ đoạn mạo danh lực lượng Công an gọi điện cho phụ huynh để chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác.

Về thủ đoạn, các đối tượng thường gọi điện tự xưng là cán bộ Công an xã, phường hoặc cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thông báo tài khoản định danh điện tử của con em bị lỗi, thiếu thông tin hoặc chưa đồng bộ dữ liệu mức độ 2.

Đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh, các đối tượng liên tục gây áp lực bằng những lý do như “sắp hết hạn hoàn thành”, “có chỉ đạo từ cấp trên” hoặc “nếu không xử lý ngay sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ”.

Sau đó, thay vì hướng dẫn người dân đến trực tiếp cơ quan Công an, các đối tượng yêu cầu kết bạn qua Zalo và gửi đường link lạ hoặc hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo có giao diện tương tự ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của cơ quan nhà nước.

Khi nạn nhân cài đặt ứng dụng và cấp quyền truy cập thiết bị, mã độc có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại, đọc mã OTP, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nguồn: Công an tỉnh Lạng Sơn

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo, lực lượng Công an không yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng qua điện thoại; đồng thời không hướng dẫn tải hoặc cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ.

Theo quy định, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an hoặc các điểm cấp lưu động theo quy định. Đối với trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ phải trực tiếp đưa trẻ đến làm thủ tục.

Để phòng ngừa lừa đảo, người dân cần tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại liên quan đến cập nhật thông tin căn cước hoặc VNeID; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài kho chính thống và không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng của Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, xử lý.