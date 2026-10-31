Công an có thông báo mới liên quan đến định danh điện tử VNeID và căn cước công dân

Ngày 27/10, Công an xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phối hợp với ngân hàng ngăn chặn nguy cơ lừa đảo bằng thủ đoạn liên quan đến định danh điện tử VNeID và căn cước công dân trên không gian mạng, bảo vệ tài sản cho người dân.

Trước đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đạt (trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ làm công tác chính sách xã hội tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Lũng, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho con và làm hồ sơ hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội.

Tin tưởng vào những thông tin được cung cấp, vợ chồng anh Đạt đã làm theo hướng dẫn và truy cập đường link có tên miền "dvc-bocongan" giả mạo trang định danh điện tử. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và đề nghị gọi video trực tiếp để hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Đường link có tên miền "dvc-bocongan" giả mạo trang định danh điện tử.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nghi ngờ có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Đạt đã chủ động đến trụ sở Công an xã Xuân Lũng trình báo, đề nghị hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lũng đã khẩn trương phối hợp với Phòng Giao dịch Agribank Xuân Lũng triển khai các biện pháp cần thiết, kịp thời khóa tài khoản ngân hàng, ngăn chặn nguy cơ phát sinh giao dịch trái phép, qua đó bảo vệ tài sản của gia đình anh Đạt.

Anh Nguyễn Văn Đạt đến trụ sở Công an xã Xuân Lũng trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Công an xã Xuân Lũng phối hợp với Phòng Giao dịch Agribank Xuân Lũng triển khai các biện pháp cần thiết, kịp thời khóa tài khoản ngân hàng bảo vệ tài sản của gia đình anh Nguyễn Văn Đạt.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cấp thẻ căn cước, hưởng chính sách xã hội để dụ dỗ người dân truy cập đường link giả mạo, cung cấp mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin bảo mật ngân hàng cho người khác; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến, người dân cần chủ động xác minh qua các kênh chính thức. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng ngay các thao tác đáng ngờ, liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.