Công an cảnh báo tới tất cả những người đi thuê trọ

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào đầu năm học mới, số lượng học sinh, sinh viên từ các địa phương đổ về các trung tâm đô thị, phường, xã lớn thuộc tỉnh Lâm Đồng để nhập học tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê phòng trọ cũng tăng đột biến.

Lợi dụng tình hình này, các đối tượng xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của người thuê.

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng giả mạo chủ nhà hoặc môi giới nhà trọ, đăng tin cho thuê phòng "đẹp như mơ", giá rẻ bất ngờ, tiện nghi vượt trội trên mạng xã hội.

Sau đó, chúng hối thúc người thuê chuyển tiền đặt cọc nhanh để "giữ chỗ", viện lý do có nhiều người đang hỏi thuê. Khi đã nhận được tiền, đối tượng ngay lập tức xóa tin, chặn liên lạc hoặc dẫn người thuê đến địa chỉ không có thật.

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau:

Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp đến xem phòng và xác minh danh tính người cho thuê.

Nên đi cùng phụ huynh, bạn bè khi tìm thuê phòng để được hỗ trợ tư vấn, kiểm tra kỹ thông tin.

Chỉ ký hợp đồng thuê trọ có đầy đủ thông tin, chữ ký rõ ràng của các bên và được lập thành văn bản.

Cảnh giác với các tin đăng có mức giá quá rẻ, tiện nghi vượt trội bất thường so với thị trường chung.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ thông tin liên quan (tin nhắn, chuyển khoản, hình ảnh, bài đăng…) và báo ngay cho Công an xã/phường nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.