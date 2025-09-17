HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam Lưu Tiến Dũng sinh năm 1984

Duy Anh |

Lưu Tiến Dũng bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội để mua bán lô đề và chỉ trong một ngày, Dũng đã nhận phơi đề với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Tiến Dũng (sinh năm 1984), ngụ phường Phước Hậu để điều tra về hành vi "đánh bạc".

Bắt tạm giam Lưu Tiến Dũng sinh năm 1984 - Ảnh 1.

Bị can Lưu Tiến Dũng tại cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, vào ngày 8/9, cảnh sát bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Lưu Tiến Dũng đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho người khác tại ấp Long Thuận A, xã Long Hồ. 

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động và số tiền hơn 12 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận từ khoảng tháng 8/2025 đến nay, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để thực hiện việc mua bán số đề. Chỉ trong ngày 8/9, Dũng đã nhận phơi đề với tổng số tiền hơn 463 triệu đồng.

Bắt, khám xét nơi ở của nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc
