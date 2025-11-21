Công an cảnh báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau: Có nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản

Theo Công an tỉnh Nghệ An, trước đây những vụ lừa đảo thường núp bóng tin nhắn phạt vi phạm giao thông, thông báo trúng thưởng hay cảnh báo ngân hàng. Nhưng giờ đây, chiêu trò đã tinh vi hơn: Tin nhắn có thể đến từ chính người thân hoặc bạn bè với nội dung cảnh báo “khẩn cấp” như “Đừng mở một video nào đó trên Facebook hoặc Zalo vì nó sẽ xâm nhập vào điện thoại của bạn” .

Nhiều người nghĩ đây là lời nhắc nhở thiện ý nhưng thực tế đó là chiêu trò lan truyền tin rác, khiến người nhận hoang mang và tiếp tục phát tán nội dung sai lệch. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo những chuỗi tin nhắn kiểu này đã tồn tại gần một thập kỷ và đang quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt tại châu Á.

Bên cạnh đó, một biến thể mới của lừa đảo đang khiến cơ quan chức năng phải đặc biệt lưu ý, đó là tội phạm mạng dụ người dùng chia sẻ màn hình điện thoại. Khi nạn nhân bật tính năng này, kẻ gian có thể quan sát mọi thao tác, từ đăng nhập ngân hàng, nhập mật khẩu cho đến mã xác thực OTP.

Một tin nhắn lừa đảo liên quan đến ngân hàng.

Nhiều tin nhắn mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty giao hàng, thậm chí các trạm thu phí hoặc dịch vụ viễn thông để lừa người dùng kích chuột vào các đường link có nội dung lừa đảo. Nếu truy cập, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, dẫn đến mất tiền và tài sản.

Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo mọi người không bấm vào bất kỳ đường link nào trong tin nhắn lạ, kể cả khi chúng trông giống tin từ ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước; Không chia sẻ màn hình, không gửi mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ; Xóa ngay các tin nhắn có nội dung “lan truyền cảnh báo” hay các video “độc hại”; Xác minh thông tin qua kênh chính thức, như ứng dụng ngân hàng, website chính thức hoặc tổng đài đã được công bố và cập nhật phần mềm và ứng dụng thường xuyên để vá lỗ hổng bảo mật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc các nhà mạng di động để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿