Công an cảnh báo rủi ro với loa thông báo nhận tiền chuyển khoản: Nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh có thể mất tiền oan

Thiết bị “loa báo tiền” - loại loa phát âm thanh thông báo khi có người chuyển khoản đang được nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh sử dụng phổ biến thời gian gần đây.

Theo thông báo từ công an tỉnh Tây Ninh, loa báo tiền là thiết bị có khả năng kết nối Internet thông qua wifi hoặc mạng di động 4G/5G, hoạt động cùng phần mềm quản lý hoặc ứng dụng ví điện tử. Khi hệ thống ghi nhận có giao dịch chuyển khoản thành công từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, thiết bị sẽ phát âm thanh thông báo số tiền nhận được.

Thiết bị này giúp các chủ cửa hàng, tiểu thương xác nhận giao dịch nhanh hơn, hạn chế tình trạng khách giả mạo ảnh chụp màn hình chuyển khoản. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều trường hợp lợi dụng chính sự tiện lợi này để thực hiện hành vi gian lận.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiều chủ quán ăn, cửa hàng vì quá tin vào loa thông báo và bận rộn phục vụ khách nên đã giao hàng mà không kiểm tra kỹ số tiền thực tế nhận được trong tài khoản.

Đáng chú ý, một số loại loa hiện nay chỉ đọc phần số chính mà không đọc đầy đủ đơn vị nghìn. Chẳng hạn, nếu khách chuyển 230.000 đồng, loa chỉ đọc “230”. Lợi dụng điểm này, một số người đã cố tình chuyển khoản thiếu tiền, thậm chí chỉ chuyển vài trăm đồng nhưng vẫn khiến chủ quán nhầm tưởng đã nhận đủ tiền.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phổ biến, mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, người dân cần lựa chọn các thiết bị công nghệ phù hợp, có tiêu chuẩn bảo mật và chứng nhận rõ ràng từ nhà sản xuất.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, loa thông báo chuyển khoản chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ trong giao dịch. Chủ cửa hàng, tiểu thương không nên phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị này mà vẫn cần kiểm tra thủ công số tiền thực tế đã nhận để tránh các thiệt hại không đáng có.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng từng phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cài đặt loa thông báo chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, giả mạo nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt thiết bị.

Một vụ việc xảy ra tại Đà Nẵng cho thấy, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T qua TikTok để hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử MoMo. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số Cake Bank, xác thực tài khoản ZaloPay và thực hiện nhiều thao tác khác nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Đáng chú ý, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân chụp ảnh chân dung người thân để thực hiện quy trình eKYC trái phép, đồng thời cung cấp mã OTP và nhắn tin tới tổng đài 1322 để kích hoạt dịch vụ thanh toán.

Sau khi làm theo hướng dẫn, nạn nhân phát hiện tài khoản bị thực hiện liên tiếp nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được cho là đã bị rút khỏi tài khoản ngân hàng liên kết thông qua ví điện tử bị chiếm quyền kiểm soát.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức; không cài đặt ứng dụng lạ hay thực hiện các thao tác chuyển tiền theo hướng dẫn của người quen biết qua mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần thận trọng khi cung cấp hình ảnh cá nhân, CCCD vì có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo khác. Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, người dân chỉ nên liên hệ qua các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.