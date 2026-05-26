DN Mỹ có vốn hóa trên 600 tỷ USD cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực có quy mô hàng trăm tỷ USD

Ông Krishna Thiruvengadam - Phó Chủ tịch, phụ trách bộ phận Nền tảng lõi và Giải pháp Số, Visa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: MH

Lĩnh vực này là thanh toán số, thanh toán trực tuyến.

Theo báo cáo từ Mordor Intelligence, quy mô thị trường thanh toán di động Việt Nam ước đạt từ hàng chục đến hàng trăm tỷ USD, đồng thời đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ kép hàng năm (CAGR) ở mức hai chữ số.

Tuy nhiên, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần tham gia sâu vào quy trình thanh toán, và thậm chí thay con người đưa ra quyết định mua hàng hoặc tự động thanh toán một số dịch vụ định kỳ, bài toán xác thực không còn dừng ở “đây có đúng là người dùng A hay không”, thay vào đó là mở rộng sang “đây có đúng là ý định thật sự của người dùng A hay không”.

Đây cũng là một trong những nội dung được chia sẻ tại Hội thảo: “Bảo đảm an ninh dữ liệu và định danh: Kiến tạo niềm tin trong hệ sinh thái số”. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Security Summit 2026 (ngày 22/5).

Ở bên lề sự kiện, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Krishna Thiruvengadam - Phó Chủ tịch, phụ trách bộ phận Nền tảng lõi và Giải pháp Số, Visa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

-Thưa ông, trong bối cảnh AI dần tham gia sâu vào quy trình thanh toán, chúng ta đang phải đối mặt với thách thức gì?

AI đang thay đổi cách thức tiến hành thương mại. Chúng ta không thể mặc định rằng sẽ luôn có một khách hàng ngồi trước màn hình thiết bị. Thực tế khi một tác nhân AI đứng ra thực hiện giao dịch, hệ thống cần cơ chế để xác minh rằng tác nhân này được người dùng ủy quyền hợp lệ và đang hành động đúng phạm vi ủy quyền. Mục tiêu chúng ta cần giải quyết là làm thế nào để xác minh hệ thống tác nhân? Làm thế nào để xác nhận ý định?

Để đối mặt với thách thức mới từ AI này, các tổ chức tài chính và công ty công nghệ đang tăng cường ứng dụng công nghệ mã hóa dạng Token (kỹ thuật thay thế dữ liệu nhạy cảm như số thẻ bằng một chuỗi “mã đại diện” không có ý nghĩa bên ngoài hệ thống) và Passkey để đảm bảo dữ liệu thật chỉ được chia sẻ với đúng bên cần thiết, trong khi người dùng vẫn nắm quyền phê duyệt cuối cùng đối với giao dịch.

Một thách thức nữa là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta ghi nhận sự bùng nổ của các đơn vị trung gian thanh toán. Có rất nhiều bên tham gia vào hệ thống giao dịch thanh toán, nên cũng dễ xuất hiện các rủi ro, bởi số lượng tiền giao dịch chuyển giao tăng lên.

Ngoài ra, hiểu khách hàng, thương nhân muốn gì cũng là một thách thức. Từ quan điểm bảo vệ dữ liệu, danh tính của Visa, chúng tôi sử dụng công nghệ để “open hóa” để đảm bảo các thông tin về thẻ chỉ nằm trong thiết bị của khách hàng thôi. Khi ngân hàng muốn truy xuất các thông tin về mã thẻ bằng một Token thì thông tin về mã số thẻ không được chia sẻ trên mạng. Như vậy, chỉ bên cần biết mới biết. Hơn nữa, nó còn được mã hóa để đảm bảo tính an toàn.

Bảo mật là yếu tố có ngay từ trong khâu thiết kế. Với Visa, chúng tôi sẽ triển khai trên nguyên tắc cung cấp chuẩn hóa và sử dụng Passkey để bảo mật dữ liệu cho khách hàng. Chúng tôi rất mong được hợp tác với các đối tác ở Việt Nam để thúc đẩy ngành thanh toán số, thanh toán trực tuyến ở đất nước này.

Các diễn giả, chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: MH

- Các tổ chức tài chính Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức an ninh mạng cấp bách nhất nào khi thương mại ngày càng số hóa và diễn ra theo thời gian thực?

Tôi nghĩ đây là vấn đề mà các tổ chức tài chính của Việt Nam đang quan tâm. Bởi Việt Nam thực sự đang đi đầu trong đổi mới sáng tạo đối với chúng tôi. Là một bộ phận của Visa, chúng tôi nhận thấy có nhiều giải pháp kỹ thuật số đang được triển khai tại Việt Nam.

Chúng tôi có một giải pháp thanh toán tức thời rất linh hoạt. Chúng tôi thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ví điện tử tại Việt Nam, cho thấy khách hàng đang thực sự áp dụng thanh toán số một cách rất nhanh chóng. Nhưng cùng với tất cả những đổi mới này, rõ ràng sẽ có một số rủi ro.

Điều cần lưu ý về thanh toán theo thời gian thực là việc chuyển tiền thường không thể đảo ngược. Chúng ta đang chứng kiến ​​rất nhiều vụ lừa đảo, trong đó khách hàng bị yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân và chuyển tiền. Sau đó việc lấy lại tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi tiền đã bị chuyển đi.

Khi nói về thanh toán kỹ thuật số hay thanh toán điện tử, hệ sinh thái thanh toán số đang tương tác với các đại lý, họ tương tác với phía cân bằng, các thương gia có đại lý riêng. Họ có các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán riêng…

Khi đột nhiên có sự bùng nổ về số lượng người tham gia vào thanh toán điện tử thì cũng có nhiều khả năng trở thành mục tiêu bị tấn công của các đối tượng lừa đảo. Do đó, an ninh mạng trở nên quan trọng hơn và là một thách thức lớn hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng khi có nhiều thực thể tham gia hơn, khi các giao dịch trở nên tự động hơn, thì nhu cầu tập trung vào bảo mật, danh tính, các kênh an ninh mạng và tầm quan trọng của chúng ngày càng tăng.

Các tổ chức tài chính cũng đang tìm cách áp dụng và tăng cường bảo mật trong thanh toán kỹ thuật số của họ, theo một cách nào đó.

-Ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho các tổ chức tài chính đang muốn áp dụng phương pháp “trust by design” (tạm dịch là xây niềm tin ngay từ thiết kế) và tích hợp bảo mật vào cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số của họ ngay từ đầu?

Đó là những gì tôi làm ở Visa mỗi ngày. Hãy để tôi quay lại với những thách thức mà tôi đã nêu vừa rồi. Như tôi đã nói, đã có sự bùng nổ của thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam và điều đó có nghĩa là có nhiều bên khác cũng đang tham gia vào hệ sinh thái này. Có các đại lý, ví điện tử, có cả các đơn vị hỗ trợ thanh toán ở phía người bán... Vì vậy, điều này có nghĩa là chúng ta phải tập trung vào ba bên.

Bạn biết đấy, chúng ta không thể coi những vấn đề bảo mật và an ninh mạng này như là vấn đề cuối cùng. Chúng ta phải thực sự tích hợp nó vào thiết kế sản phẩm, và phải nghĩ đến sự tin tưởng ngay từ khâu thiết kế.

Theo tôi, sự tin tưởng ngay từ khâu thiết kế này đến từ hai trụ cột chính. Thứ nhất là đảm bảo rằng dữ liệu phù hợp được chia sẻ, và thứ hai là đảm bảo kiểm soát được các vấn đề tiềm ẩn rủi ro. Khi dữ liệu được chia sẻ giữa nhiều tổ chức như tôi đã nói, bạn phải đảm bảo rằng mỗi bên đều có mức độ minh bạch phù hợp, để mọi người đều biết đó là khách hàng cụ thể đang nhắm đến người bán cụ thể này.

Mặc dù chúng ta có các đại lý và người hỗ trợ ở giữa, nhưng họ cũng không nên chia sẻ quá nhiều thông tin.

-Quay trở lại với Vietnam Security Summit 2026, với lần đầu tiên tham dự, xin ông chia sẻ ý kiến ​​ về sự kiện này, bao gồm nội dung, cách thức tổ chức và trải nghiệm tổng thể?

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên tham dự Vietnam Security Summit. Tôi rất hào hứng khi được ở đây. Tôi rất vui vì đã có thể tham dự sự kiện này. Tôi đã được nghe nhiều quan điểm khác nhau về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và cách bảo vệ danh tính khách hàng.... Thật thú vị khi được nghe những quan điểm khác nhau từ các ngành nghề khác nhau và tôi mong muốn được tham dự sự kiện này hàng năm (cười -PV).

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!