Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi cho vay tiền

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 8 - 28/10/2024, Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1992; trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh đã lợi dụng công việc được giao là cán bộ tín dụng của một ngân hàng tại tỉnh Quảng Ninh đưa ra thông tin về việc khách hàng do Trung quản lý có nhu cầu vay tiền để đáo hạn khoản vay, trả lãi cao để vay, huy động tiền của nhiều người sau đó chiếm đoạt, dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trong số nạn nhân có bà T.T.L. (trú tại phường Việt Hưng) 2 tỷ đồng; anh T.M.C (trú tại phường Việt Hưng) 2,49 tỷ đồng và chị T.M.H. (trú tại phường Bãi Cháy) 580 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang xem xét, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Nguyễn Thành Trung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Để giải quyết triệt để vụ án và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thành Trung đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: số 2, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh), liên hệ Điều tra viên Bùi Đức Cảnh, SĐT: 0913.196.559 để được giải quyết.