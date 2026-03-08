Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên ngân hàng Đào Thị Phương Thảo và 2 đồng nghiệp

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm:

Trần Huy Cường (SN 1973, trú phường Gia Viên), nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng) bị khởi tố cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Truy nã chủ mưu trong đường dây cho vay nặng lãi đang bỏ trốn

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thanh sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng.

Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên ngân hàng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan và làm rõ: Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên do Trần Huy Cường là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về "điều kiện cấp tín dụng" của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Hải Phòng (là Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng); Đào Thị Phương Thảo sinh năm 1988, trú tại phường An Biên, Hải Phòng (là Phó Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng) và Phạm Vinh Quang sinh năm 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng (là nhân viên phòng khách hàng) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt và Đào Thị Phương Thảo (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.