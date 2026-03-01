Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa rào nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/3), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, xuất hiện mưa vài nơi.

Khoảng đêm mai (2/3), không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối mai đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 3/3, đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Mưa đông ở Bắc Bộ dự báo kéo dài đến ngày 6/3.

Ảnh minh họa (nguồn: Kinh tế đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.