Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa rào nhiều ngày liên tiếp

Duy Anh |

Từ đêm mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới khu khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa rào và đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/3), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, xuất hiện mưa vài nơi.

Khoảng đêm mai (2/3), không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối mai đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 3/3, đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Mưa đông ở Bắc Bộ dự báo kéo dài đến ngày 6/3.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa rào nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Kinh tế đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

