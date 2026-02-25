HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tài xế quá mệt mỏi hay cần đi vệ sinh thì có được đỗ trên cao tốc? Cục CSGT giải đáp

Duy Anh - Hà Linh |

Các tài xế có hành vi dừng, đỗ không đúng quy định trên cao tốc có thể bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo ghi nhận trên tờ Thanh niên, thời gian qua, nhiều người nhận thông báo phạt nguội trên cao tốc do dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định. Một số tài xế cho biết, lúc này, họ tấp xe vào làn khẩn cấp vì quá buồn ngủ hoặc mắc đi vệ sinh không thể "nhịn".

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định đây là điều tuyệt đối không được phép.

Nguyên nhân là đường cao tốc cấm dừng dỗ xe, trừ trường hợp dừng đúng nơi quy định hoặc trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe và phải thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về dừng xe trên đường cao tốc.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết của Cục CSGT về các trường hợp được dừng, đỗ trên cao tốc và các bước cảnh báo cần thực hiện:

