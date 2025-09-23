Công an cảnh báo nghe điện thoại có nội dung này, hãy tắt máy ngay lập tức

Chiều 22/9/2025, Công an phường Phú Lương, TP Hà Nội vừa giải cứu một nam sinh viên bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa đảo, “bắt cóc online”.

Theo đó, vào ngày 22/9/2025, Công an phường Phú Lương nhận được tin báo của gia đình anh L (SN 2007; là sinh viên năm thứ nhất Đại học) về việc anh có dấu hiệu bị bắt cóc.

Công an phường đã nhanh chóng xác định, tối ngày 21/9/2025, anh L đang ở phòng trọ thì nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh cơ quan Công an thông báo anh có liên quan đến vụ án ma tuý, đồng thời hướng dẫn anh thuê nhà nghỉ và tìm cách xin tiền từ gia đình với nhiều lý do như đi du học, thua chứng khoán, vay nợ hoặc bị bắt cóc. Tin lời các đối tượng, anh L đã đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Dương Nội, TP Hà Nội và bị các đối tượng thao túng tâm lý, xin tiền gia đình.

Đến khoảng 17h45’ ngày 22/9/2025, Công an phường Phú Lương đã rà soát và tìm thấy anh L. Tại cơ quan Công an, anh L chia sẻ bản thân đã từng được tuyên truyền về thủ đoạn “bắt cóc online” nhưng vẫn thiếu cảnh giác.

Đáng chú ý, trước đó chỉ hơn 02 tuần, vào tối ngày 07/9/2025, Công an phường Phú Lương cũng đã kịp thời, ngăn chặn vụ việc một sinh viên khác bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, “bắt cóc online”.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Đồng thời, các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.