Thời gian gần đây, có nhiều trường hợp công dân đến Công an xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La phản ánh và cho biết xuất hiện các đối tượng tự xưng là lực lượng Công an xã gọi điện cho công dân chưa có thông tin định danh để hướng dẫn làm thủ tục đăng ký định danh điện tử online. Các đối tượng nắm được thông tin cá nhân của công dân, sau đó yêu cầu kết bạn Zalo và hướng dẫn chuyển khoản số tiền 10.000 đồng vào tài khoản ngân hàng để làm thủ tục đăng ký định danh điện tử online.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ Xác nhận tài khoản ngân hàng còn hoạt động; Xác nhận số điện thoại chính chủ; Tạo niềm tin ban đầu để tiếp tục dẫn dụ. Cơ quan Công an cho biết, đây chỉ là bước “mồi” trong chuỗi lừa đảo.

Các bước lừa đảo tiếp theo thường xảy ra như sau: Sau khi nạn nhân chuyển 10.000 đồng, đối tượng sẽ: Yêu cầu kết bạn Zalo (giả danh Công an); Gửi link giả mạo, yêu cầu cài đặt ứng dụng: Cổng dịch vụ công, Ứng dụng “định danh”; Sau đó, hướng dẫn: Nhập CCCD, số tài khoản, mã OTP, cài ứng dụng gián điệp. Từ đó, chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc dùng thông tin để lừa đảo tiếp người khác

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo, Công an xã Chiềng Khoong đề nghị nhân dân trên địa bàn:

– Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện việc đăng ký mã định danh qua điện thoại, Zalo theo yêu cầu của người lạ.

– Công an xã Chiềng Khoong không thực hiện việc mời làm việc, thu tiền, hướng dẫn đăng ký định danh qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi cần làm việc, Công an xã sẽ trực tiếp đến làm việc hoặc thông qua Tổ an ninh, Ban quản lý bản để thông báo, mời làm việc theo đúng quy định.

– Các Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân trong bản không nghe, không làm theo các hướng dẫn của đối tượng lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Sơn La