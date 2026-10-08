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Công an Cần Thơ xác minh tài khoản người đàn ông giao dịch hơn 100 tỷ đồng

DUY KHANG
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Một cá nhân ở Cần Thơ đã bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, và tài khoản này phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025.

Thông tin tại buổi họp báo định kỳ quý 3 của UBND TP Cần Thơ chiều 8/10, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết đang xác minh trường hợp ông N.C.B. (ngụ xã Vĩnh Tường), có tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng .

Làm việc với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ, ông B. khai do cần tiền tiêu xài nên đã mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác. Vụ việc đang tiếp tục được Công an xác minh, làm rõ.

Công an Cần Thơ điều tra tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 100 tỷ đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Công an Cần Thơ đang xác minh tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch có dấu hiệu bất minh. (Ảnh minh họa).

Theo Công an TP Cần Thơ, hiện nay xuất hiện một số trường hợp mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, thiếu hiểu biết về pháp luật, lao động tự do khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân… để chuyển các nguồn tiền từ hành vi vi phạm pháp luật, như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Hoạt động này được thực hiện bằng nhiều hình thức tinh vi, qua nhiều tài khoản trung gian, ẩn danh, thông tin không rõ ràng, nhằm đánh lạc hướng điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù lên đến 7 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Công an Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

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Tags

Công an Cần Thơ

tài khoản ngân hàng

Cần Thơ

Mua bán tài khoản

rửa tiền

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