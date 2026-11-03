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Công an bắt Tráng Thị Dế lúc 13 giờ 30 phút

Trang Anh
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Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 01/11/2026, tổ công tác Công an xã Pắc Ta phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tráng Thị Dế.

Công an tỉnh Lai Châu ngày 3/11/2026 cho biết ngày 01/11/2026, Công an xã Pắc Ta phát hiện, bắt quả tang Tráng Thị Dế (sinh năm 1979, trú tại bản Hố Mít, xã Pắc Ta) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,78 gam thuốc phiện.

Cụ thể, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 01/11/2026, tại khu vực bản Hố Mít, xã Pắc Ta, tổ công tác Công an xã Pắc Ta phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tráng Thị Dế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 07 gói chất nhựa dẻo màu đen, bên ngoài được gói bằng các mảnh nilon màu trắng, cất giấu trong túi vải màu đen mà đối tượng mang theo trên người.

Tại thời điểm kiểm tra, Tráng Thị Dế khai nhận số chất trên là thuốc phiện, mua của một người đàn ông dân tộc Mông tại khu vực bản Sáp Ngụa, xã Mường Than với giá 600.000 đồng.

- Ảnh 1.

Đối tượng Tráng Thị Dế đang cân xác định khối lượng tại Công an xã Tân Uyên - Ảnh: Công an Lai Châu

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Kết quả cân xác định khối lượng số chất thu giữ là 3,78 gam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ ban đầu, hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đã đề xuất áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ và đấu tranh mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pắc Ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Qua đó góp phần ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn, hạn chế những nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

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- Ảnh 2.Công an tìm người tên Đỗ Thị Hà SN 1993 nghi liên quan đến đánh bạc

Công an thành phố Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy tìm người đối với Đỗ Thị Hà sinh năm 1993.

Tags

Công an xã Pắc Ta

Lai Châu

thuốc phiện

bắt quả tang

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