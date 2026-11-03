Điều tra giao dịch chuyển tiền 322 triệu đồng, tạm giữ hình sự giám đốc Nguyễn Xuân Hưng

Chị C. đã chuyển nhầm số tiền 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm Giám đốc.

Công an TP Quảng Ninh ngày 2/11/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh) đã chuyển nhầm số tiền 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm Giám đốc.

Sau khi phát hiện sự việc, chị C đã liên hệ với ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền chuyển nhầm. Đồng thời, chị tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ nhằm thông báo cho chủ tài khoản biết để phối hợp hoàn trả.

Mặc dù biết rõ số tiền trên không phải của mình mà do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Xuân Hưng vẫn tự ý sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định. Chị C nhiều lần liên hệ đề nghị hoàn trả tài sản, Hưng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền để chuyển trả cho chị C 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc, không thực hiện việc hoàn trả số tiền còn lại.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Không nhận lại được đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm nhưng cố tình chiếm giữ, sử dụng vào mục đích cá nhân thay vì chủ động phối hợp hoàn trả cho người chuyển nhầm. Người dân khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc cần liên hệ ngân hàng để xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện hoàn trả theo quy định; tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Công an cũng ra khuyến cáo, khi chuyển khoản nhầm hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an khi cần thiết. Đồng thời, cần cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng sự việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.

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