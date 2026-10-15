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Công an bất ngờ kiểm tra kho hàng: Ra quyết định khởi tố đôi vợ chồng bán gạo

Duy Anh
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Ngày 15/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trước đó, ngày 5/10, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an xã Đức Cơ và Đội Quản lý thị trường số 10 Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ: thôn Chư Ty 6, xã Đức Cơ phát hiện L.V.H (SN 1983) cùng vợ là V.T.D (SN 1990) cùng trú thôn Chư Ty 5, xã Đức Cơ đang trực tiếp thực hiện hành vi đóng gói bao gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”, loại 25kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4.000kg gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” (do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn, địa chỉ: Lô C5 Cụm CN Tân An 1, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đóng gói, phân phối trên thị trường) đã được đóng gói thành phẩm và hơn 5 tấn gạo dùng để đóng gói thành gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” cùng nhiều bao bì, máy khâu miệng túi, cân trọng lượng các loại...

- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Gia Lai.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do người tiêu dùng trên địa bàn và các xã lân cận chuộng “Gạo dẻo Thái Sơn” nên L.V.H đã mua gạo rẻ tiền hơn đóng vào vỏ bao bì mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” để bán ra thị trường, nhằm mục đích kiếm lời.

Căn cứ kết luận giám định và kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bị can đối với L.V.H và V.T.D về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an nhấn mạnh, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, quyền lợi người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để phòng ngừa tội phạm, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của bản thân và người tiêu dùng, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân:

Kiểm tra thông tin sản phẩm, kiểm tra bao bì, tem, nhãn chống hàng giả, thông tin nhà sản xuất. Bên cạnh đó người dân cũng cần trang bị kiến thức nhận biết hàng thật - giả, mua sắm tại các địa chỉ uy tín có kiểm định và giấy tờ rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hàng giả, hàng nhái, Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...cần báo cáo ngay cho Cơ quan Công an, Quản lý thị trường, hoặc Hội bảo vệ người tiêu dùng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tỉnh táo khi mua sắm, góp phần cùng cơ quan chức năng đẩy lùi hàng giả, hàng nhái ra khỏi thị trường. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng chính là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho bản thân và cộng đồng.

Đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...không chỉ là trách nhiệm của Cơ quan Công an mà cần sự chủ động và chung tay của mỗi người dân; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân và bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

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