Con trai cố Tổng thống Mỹ sẽ tham dự một sự kiện đặc biệt tại VN, có nhiều DN nghìn tỷ USD của 4 châu lục

Thủ tướng chủ trì phiên đối thoại chính sách tại Diễn đàn Kinh tế TP HCM 2024. Ảnh: VGP

Đây là sự kiện Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, diễn ra từ 25 - 27/11/2025 tại TP HCM. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (TP Thủ Đức cũ). Sự kiện này do UBND TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc Điều hành WEF Stephan Mergenthaler; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương.

Đối với khách mời quốc tế, tính đến ngày 17/11, TP HCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự Diễn đàn của 22 đoàn lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các nước, các tổ chức quốc tế; 75 đoàn từ các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn từ 4 châu lục là châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á.

Đáng chú ý, theo HCMC C4IR, đã có 45 tập đoàn lớn, quỹ đầu tư và các nhà công nghệ hàng đầu từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Singapore, New Zealand... xác nhận tham dự.

Con trai cố Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, diễn ra từ 25 - 27/11/2025 tại TP HCM. Ảnh minh họa

Trong danh sách các lãnh đạo tham dự diễn đàn, đại diện cho những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, từ các lĩnh vực công nghệ cao đến tài chính và sản xuất, có ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống George H. W. Bush. Ông Neil Bush đang dẫn dắt Quỹ George H.W. Bush. Đây cũng là một trong số ít Quỹ có khả năng tiếp cận trực diện các nhà hoạch định chính sách từ hai trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó, ông Neil Bush từng bày tỏ mong muốn đầu tư tới 5 tỷ USD vào năng lượng sạch tại TP HCM. Trong đó, bao gồm các dự án điện gió đô thị, hạ tầng lưu trữ năng lượng và tối ưu vận hành lưới điện thông minh, phù hợp với định hướng giảm phát thải của thành phố.

Cũng đến từ Mỹ, Tập đoàn Đầu tư Sun Seven Stars do tỷ phú Bruno Wu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành dẫn dắt, cũng xác nhận tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Tập đoàn có vốn hóa hàng tỷ USD đang tập trung vào công nghệ, tài chính, truyền thông và giáo dục KHCN. Tại Việt Nam, Tập đoàn Sun Seven Stars đã đầu tư vào blockchain và studio công nghệ cao, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP HCM.

Một trong những tên tuổi lớn tiếp theo sẽ tham gia diễn đàn tại Việt Nam là Foxconn Industrial Internet (Trung Quốc). Tập đoàn này có Chủ tịch Brand Cheng và Tổng giám đốc Liu Zongchang sẽ đại diện tham dự. Foxconn Industrial Internet có vốn hóa gần 182 triệu USD, tổng tài sản 447,7 tỷ USD, doanh thu 857,9 tỷ USD (2024). Đây cũng là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực điện tử và đang mở rộng sản xuất xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Cũng tới từ Trung Quốc, Tập đoàn Huawei do Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á Dilan Huang đại diện tham dự diễn đàn. Tập đoàn Huawei có vốn hóa 62,3 tỷ USD, doanh thu 118,16 tỷ USD (năm 2024). Đây cũng là đơn vị trong top đầu hạ tầng 5G, đám mây và năng lượng số tại Việt Nam.

Hãng Schneider Electric (Singapore) do Phó Chủ tịch Andy Yu Shihao đại diện tham dự. Hãng này có vốn hóa 105 tỷ USD, doanh thu xấp xỉ 21 tỷ USD và có hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, với các giải pháp nhà máy thông minh và trung tâm dữ liệu xanh.

Tập đoàn Siemens (Đức & ASEAN) do Tiến sĩ Phạm Thái Lai (Chủ tịch Siemens ASEAN) và ông Maximilian Foehse (Trưởng phòng Kế hoạch Nhà máy Toàn cầu) tham dự. Tập đoàn này hiện dẫn đầu tự động hóa công nghiệp, giao thông đường sắt và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong số các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, có Tập đoàn Tân Đông Tín, đơn vị công nghiệp lớn đang mở rộng sang lĩnh vực xe điện. Theo thông tin làm việc ban đầu, tập đoàn này dự kiến năm 2026 sẽ triển khai dự án lắp ráp và sản xuất xe điện tại TP HCM, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện, vật liệu và logistics phục vụ ngành xe điện.

Ngoài ra, các tập đoàn điện tử, công nghệ như Hitachi (Nhật Bản), Hikvision (Trung Quốc), Nokia (Phần Lan), Merck (Mỹ)… cũng xác nhận tham dự diễn đàn tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tại Trung tâm Hội nghị GEM và Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, địa điểm được TPHCM lựa chọn tổ chức các hoạt động trong khuôn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh: VGP

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 được kỳ vọng sẽ mang về hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng xanh, AI, robot, bán dẫn và hạ tầng thông minh. Sự hiện diện của các tập đoàn và các cơ quan trên tại diễn đàn khẳng định sức hút ngày càng tăng của TP HCM với vai trò trung tâm thương mại - tài chính - công nghệ khu vực. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thành phố kết nối nguồn lực quốc tế và thu hút đầu tư chiến lược.

Theo HCMC C4IR, diễn đàn sẽ mở đầu vào ngày 25/11 bằng talkshow truyền cảm hứng dành cho giới trẻ và chương trình CEO500 - TEA Connect, kết nối lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo WEF và hơn 500 CEO toàn cầu. Buổi tối cùng ngày diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức do UBND TP HCM chủ trì.

Ngày 26/11, tại diễn đàn sẽ diễn ra phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận song phương; đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia quốc tế; đối thoại chính sách giữa Thủ tướng Chính phủ và Giám đốc Điều hành WEF Stephan Mergenthaler.

Ngày 27/11, diễn đàn sẽ có các hoạt động: Chương trình tham quan doanh nghiệp, các địa điểm văn hoá, lịch sử, du lịch của TP HCM; hội thảo kết nối khoa học công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước; hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; chương trình "Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu lần thứ 1".