Con trai bầu Thụy tham gia lãnh đạo, sàn tài sản mã hóa Sacom gọi thêm vốn từ Chứng khoán LPS

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (HoSE: LPS) vừa phê duyệt việc mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX).

Theo nghị quyết, HĐQT LPS giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết sau khi giao dịch được HĐQT phê duyệt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh SCEX đang tăng tốc chuẩn bị nguồn lực cho lĩnh vực tài sản mã hóa. Doanh nghiệp tiền thân là Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), được thành lập ngày 30/9/2025 tại Hà Nội. Đến tháng 5/2026, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX).

Đáng chú ý, tại lễ ra mắt bộ máy HĐQT SCEX hồi tháng 6/2026, ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), được giới thiệu với vai trò Phó chủ tịch HĐQT SCEX. Còn ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên Doãn Trung Kiên, Nguyễn Minh Hương, Nguyễn Bá Phước và Huỳnh Thi Hải.

Ông Nguyễn Xuân Thái cũng được bầu vào HĐQT Chứng khoán LPBank (LPBS), tiền thân của Chứng khoán LPS, từ đầu tháng 2/2026. Đến tháng 8/2026, LPBS chính thức đổi tên thành Chứng khoán LPS và đưa cổ phiếu LPS lên HoSE.

Tại sự kiện ra mắt bộ máy lãnh đạo SCEX tháng 6/2026, ông Nguyễn Đức Thụy cũng xuất hiện cùng các thành viên HĐQT của doanh nghiệp.

Ông Thụy là Phó Chủ tịch thường trực của Sacombank, trong khi con trai là ông Nguyễn Xuân Thái là trợ lý HĐQT ngân hàng.

Ông Thụy cũng được biết đến là cựu Chủ tịch LPBank - ngân hàng mẹ của LPS.

Tăng vốn từ 360 tỷ lên 5.000 tỷ đồng

SCEX đang có bước tăng vốn đáng chú ý. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật, ngày 13/8/2026, vốn điều lệ của SCEX tăng từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương tăng gần 14 lần.

Trước đó, 3 cổ đông sáng lập của doanh nghiệp gồm ông Dương Văn Quyết sở hữu 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% và ông Vũ Phát Đạt sở hữu 30%.

Việc LPS tham gia mua cổ phần phát hành thêm diễn ra sau khi LPS và Sacombank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện vào tháng 6/2026, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản.

Vốn điều lệ tối thiểu của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, là 10.000 tỷ đồng, theo Quyết định số 96/QĐ-BTC. Con số này gấp đôi vốn điều lệ của SCEX sau khi tăng vốn.

Khung pháp lý cho lĩnh vực này được đặt ra trong bối cảnh Chính phủ triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025.

Việc LPS tiếp tục tham gia rót vốn vào SCEX vì vậy diễn ra trong giai đoạn doanh nghiệp này đang mở rộng quy mô vốn và hoàn thiện nguồn lực cho định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa.