Nữ diễn viên thừa nhận các con có những điều cần sửa đổi và bản thân cha mẹ cũng có những điểm cần nhìn nhận, cải thiện.

Nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Trần Khải Lâm mới đây vướng vào lùm xùm khi đưa 3 con trai đi xem phim.

Theo phản ánh, trong quá trình xem phim, các con của Trần Khải Lâm liên tục nói chuyện, vui đùa và gây ảnh hưởng đến những khán giả xung quanh. Một số thông tin khác cho biết người con trai thứ hai của cô còn vô tình đá vào ghế của khán giả ngồi phía trước. Đến khi buổi chiếu kết thúc, một người được cho là quá bức xúc đã trực tiếp hắt kem lên đầu con trai cô.

Trần Khải Lâm cho biết, sự việc đã phát triển đến mức nghiêm trọng và gia đình đã báo cảnh sát, giao cho cơ quan chức năng xử lý nên cô không thể chia sẻ quá nhiều.

Về hành vi của các con trong rạp, Trần Khải Lâm chủ động gửi lời xin lỗi đến những khán giả bị ảnh hưởng. Cô thừa nhận việc trẻ nhỏ phấn khích trong lúc xem phim có thể khiến các em bật tiếng hoặc la lên, trong khi âm thanh đó có thể trở thành tiếng ồn gây khó chịu cho những người xung quanh.

Nữ diễn viên nói rằng bình thường vợ chồng cô có thể không quá để ý đến thói quen này của các con. Tuy nhiên, khi ở nơi công cộng, đặc biệt là rạp chiếu phim, gia đình cần chú ý hơn đến âm lượng và hành vi của trẻ.

Nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Trần Khải Lâm (Ảnh: Sohu)

Theo lời Trần Khải Lâm, thời điểm xảy ra sự việc, người xung quanh không trực tiếp yêu cầu các con cô nói nhỏ hơn. Cô cho rằng khi gặp những tình tiết kích thích trong phim, trẻ nhỏ có thể không kiềm chế được sự phấn khích và bật lên tiếng “wow”. Dù vậy, cô thừa nhận nếu điều đó thực sự làm phiền người khác, gia đình sẽ rút kinh nghiệm và chú ý hơn trong những lần sau.

Nói về tình trạng của cậu con trai 6 tuổi sau sự việc, Trần Khải Lâm cho biết hiện tại em đã ổn định và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô và chồng là nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh luôn chú trọng trò chuyện với các con, cố gắng tạo cho trẻ cảm giác an toàn. Tuy nhiên, với tư cách một người mẹ, nữ diễn viên vẫn cảm thấy áy náy vì cho rằng mình đã không kịp thời bảo vệ con. Cô tự trách bản thân vì đã không xử lý tốt hơn trong tình huống đó.

Trước những tranh luận và công kích trên mạng, Trần Khải Lâm mong mọi người không đẩy sự việc đi quá xa. Cô cũng kêu gọi cộng đồng dành cho trẻ nhỏ nhiều thiện ý hơn.

Nữ diễn viên thừa nhận các con có những điều cần sửa đổi và bản thân cha mẹ cũng có những điểm cần nhìn nhận, cải thiện. Gia đình sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và hy vọng mọi người cho họ một cơ hội.

Điều cha mẹ nào cũng cần dạy con từ sớm

Sự việc sau đó tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc trẻ nói chuyện lớn tiếng trong rạp có thể thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả khác. Trong khi đó, nhiều người cho rằng dù trẻ có hành vi chưa phù hợp thì việc hắt kem vào đầu một đứa trẻ cũng là cách hành xử không thể chấp nhận. Một số ý kiến khác đề xuất các rạp chiếu phim có thể cân nhắc phân chia suất chiếu dành cho người lớn và suất chiếu phù hợp với trẻ em.

Câu chuyện này cũng gợi ra một điều mà có lẽ cha mẹ nào cũng cần dạy con từ sớm: ở nơi công cộng, sự hào hứng của mình không nên trở thành sự khó chịu của người khác. Trẻ nhỏ có thể chưa tự kiểm soát tốt cảm xúc, có thể phấn khích khi gặp một cảnh phim hấp dẫn và bật cười, reo lên hay nói chuyện với bạn bè. Điều đó không có nghĩa cha mẹ phải yêu cầu con ngồi im như người lớn, nhưng cần giúp trẻ hiểu rằng rạp chiếu phim là không gian chung, nơi mỗi người đều bỏ tiền và thời gian để tận hưởng bộ phim.

Thay vì chỉ nhắc “con không được làm ồn”, cha mẹ có thể nói với trẻ trước khi vào rạp rằng nếu muốn nói chuyện, hãy chờ đến khi phim kết thúc; nếu quá phấn khích, có thể kéo tay bố mẹ hoặc nói thật nhỏ. Quan trọng hơn, khi con lỡ làm phiền người khác, hãy để con học cách xin lỗi và sửa sai thay vì lập tức bênh vực con bằng mọi giá.

Dạy trẻ biết mình được tôn trọng cũng quan trọng, nhưng dạy trẻ biết tôn trọng người khác lại là một phần không thể thiếu của quá trình lớn lên. Và trong câu chuyện này, hai điều ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại: trẻ cần được bảo vệ khỏi một cách phản ứng quá khích, đồng thời cũng cần được cha mẹ giúp hiểu rằng những hành vi chưa phù hợp của mình có thể ảnh hưởng đến người xung quanh.

(Nguồn: Sohu)