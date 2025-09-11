(Ảnh: iStock)

Kết quả nghiên cứu này đã làm rõ một con đường phơi nhiễm và mối đe dọa sức khỏe từ vi nhựa ít được biết đến.

Nghiên cứu - được công bố trên tạp chí Plos One - ước tính con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày. Những nghiên cứu trước đây đã xác định được các hạt vi nhựa lớn hơn trong không khí, nhưng không gây ra nhiều mối đe dọa sức khỏe vì chúng không lơ lửng trong không khí lâu hoặc di chuyển sâu vào hệ thống phổi.

Các hạt nhỏ hơn có kích thước từ 1 đến 10 micromet - tương đương khoảng 1/7 độ dày của sợi tóc người - gây ra nhiều mối đe dọa sức khỏe hơn vì chúng có thể dễ dàng phân tán khắp cơ thể. Nhóm tác giả nghiên cứu viết rằng những phát hiện này cho thấy tác động của việc hít phải vi nhựa đối với sức khỏe có thể nghiêm trọng hơn những gì chúng ta nhận thấy.

(Ảnh: Et illuminare)

"Chúng tôi khá bất ngờ về hàm lượng vi nhựa mà chúng tôi tìm thấy - nó cao hơn nhiều so với ước tính trước đây" - bà Nadiia Yakovenko, một nhà nghiên cứu vi nhựa và đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Toulouse (Pháp) - cho biết - "Hạt vi nhựa có kích thước rất nhỏ và dễ dàng xâm nhập vào mô cơ thể. Điều này rất nguy hiểm vì nó có thể xâm nhập vào máu và đi sâu vào hệ hô hấp".

Vi nhựa là những hạt nhựa nhỏ được cố ý thêm vào hàng tiêu dùng, hoặc là sản phẩm của quá trình phân hủy nhựa lớn hơn. Các hạt này chứa khoảng 16.000 hóa chất nhựa, trong đó nhiều loại - như BPA, phthalate và PFA - gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Chất này đã được tìm thấy trong khắp cơ thể con người và có thể xuyên qua "hàng rào" nhau thai và não. Thực phẩm và nước uống được cho là con đường tiếp xúc chính, nhưng nghiên cứu mới này làm nổi bật những rủi ro từ ô nhiễm không khí. Trong số các vấn đề khác, vi nhựa có liên quan đến tình trạng viêm phổi mãn tính, có thể dẫn đến ung thư phổi.

(Ảnh: Et illuminare)

Nồng độ vi nhựa trong không khí trong nhà cao hơn nhiều so với không khí ở ngoài trời - điều mà các tác giả nghiên cứu cho rằng rất đáng lo ngại vì con người dành khoảng 90% thời gian trong ngày ở trong nhà. Bà Yakovenko cho biết nồng độ vi nhựa trong nhà cao hơn vì đây là môi trường kín với hàm lượng nhựa cao trong một không gian nhỏ và thông gió nhìn chung không quá tốt.

Nghiên cứu đã đo không khí trong nhiều phòng ở một số căn hộ, cũng như trong cabin xe khi các tác giả lái xe. Nguồn phát thải vi nhựa trong các căn hộ được cho là do nhựa phân hủy trong các sản phẩm tiêu dùng, từ quần áo, đồ dùng nhà bếp đến thảm.

Hầu như bất kỳ hoạt động nào của con người cũng sẽ làm phát tán vi nhựa vì các hạt này rất nhẹ. Nồng độ vi nhựa cao hơn nhiều trong một căn hộ có 2 từ người sống do hầu như bất kỳ hoạt động nào của con người cũng phát tán các hạt. Các hạt nhỏ hơn lơ lửng trong không khí lâu hơn vì chúng nhẹ hơn. Trong khi đó, nồng độ vi nhựa trong không khí ở khoang ô tô cao hơn khoảng 4 lần so với trong căn hộ.

Mặc dù không thể tránh khỏi tất cả các vi nhựa trong không khí, nhưng có thể giảm thiểu phơi nhiễm bằng cách loại bỏ càng nhiều nhựa khỏi môi trường trong nhà càng tốt. Theo đó, hãy mua các sản phẩm làm từ gỗ, kim loại và sợi tự nhiên hoặc vật liệu khác.

Việc giảm nồng độ vi nhựa trong ô tô khó khăn hơn. Mở cửa sổ có thể giúp thông gió cho khoang xe nhưng điều đó có khả năng khiến ô nhiễm vi nhựa từ lốp xe xâm nhập.

(Theo Guardian)