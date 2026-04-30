Con gái 4 tuổi tử vong sau nhiều giờ ở trong ô tô, mẹ ngã quỵ tại hiện trường, hối hận vì 2 sai lầm

Gia Linh |

Sự việc thương tâm xảy ra ở Thái Lan nhưng đây lại không phải câu chuyện mẹ bỏ quên con trong ô tô như những trường hợp từng xảy ra.

Đôi khi, chỉ vì sự bận rộn, mệt mỏi hoặc một phút lơ là cảnh giác, các bậc phụ huynh có thể phải trả những cái giá rất đắt, khiến họ phải day dứt cả đời, giống như câu chuyện của một người phụ nữ 34 tuổi ở Thái Lan mới đây. Chị đã mất đi cô con gái 4 tuổi chỉ vì sự chủ quan của mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 2 rưỡi chiều ngày thứ Ba, 28/4 vừa qua tại một ngôi nhà ở khu Thepharak 5 trên đường Pracha Samosorn, xã Nai Mueang, huyện Mueang, tỉnh Khon Kaen của Thái Lan.

Theo đó, một người phụ nữ vừa trở về nhà và nói với con gái rằng một lúc nữa, họ sẽ đi ra ngoài chơi. Sau đó, vì mệt mỏi, người mẹ dường như đã vào nhà để nghỉ ngơi. Cô cho rằng con gái mình đã đi thăm bà ngoại sống gần đó nên cũng không để ý.

Tuy nhiên, một lúc lâu sau vẫn không thấy con gái trở về, người mẹ đã lo lắng đi tìm thì thấy con bất tỉnh trong chiếc xe ô tô của gia đình.

Bé gái 4 tuổi tử vong trong ô tô, bài học cho các bậc phụ huynh - Ảnh 1.

Người mẹ bàng hoàng và đau đớn sau vụ việc.

Cô bế con gái ra ngoài và cố gắng đánh thức con dậy nhưng không thành công. Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến, tuy nhiên, bé gái đã tử vong tại hiện trường trong sự bất lực, hoảng loạn và đau đớn của người mẹ.

Camera giám sát từ hiện trường cho thấy cô bé đã chui vào chiếc xe ô tô của mẹ bằng cửa sau bên phải và đóng cửa lại. Có lẽ bé đã vào trong xe nằm chờ đến giờ mẹ lái xe đưa em đi chơi, mà không biết rằng việc đóng kín cửa xe đã khiến em ngạt thở và ra đi mãi mãi.

Theo cảnh sát địa phương, không có ai khác có mặt ở đó. Người ta tin rằng cô bé đã qua đời vì bị ngạt và nóng sau khi ở trong xe quá lâu. Cảnh sát cũng đang thẩm vấn những người khác trước khi kết luận nguyên nhân cái chết. Cuộc điều tra của cảnh sát đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, sau sự việc đáng tiếc, nhiều người cho rằng đây là bài học cảnh giác cho tất cả các bậc phụ huynh khác, khi người mẹ đã quá chủ quan khi xuống xe mà không khóa xe, để con gái có thể chui vào trong. Ngoài ra, bé gái còn rất nhỏ, luôn cần được theo dõi sát sao trong tầm mắt nhưng người mẹ đã đi ngủ mà không chắc chắn con mình đang ở đâu. Chính những bất cẩn này đã khiến nạn nhân tử vong thương tâm mà không một ai hay biết.

Gia Linh (Theo Mothership)

