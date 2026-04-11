Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran qua đời trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel

Quỳnh Chi |

Ông Kamal Kharazi, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã qua đời vì vết thương trong các vụ đánh bom gần đây ở Tehran.

Người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại của Iran - ông Kamal Kharazi (Ảnh: TASS)

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 10/4 đã đưa tin về việc ông Kamal Kharazi - Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran - qua đời. Ông Kamal Kharazi cũng người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại của Iran. Trước đó, ông từng giữ chức Ngoại trưởng Iran.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, ông Kharazi - trước đó đã bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào ngày 1/4 - đã qua đời vài giờ trước.

Ngày 1/4, kênh truyền hình Al Hadath đưa tin ông Kharazi đã bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ đánh bom Tehran của Mỹ - Israel. Iran không bình luận về thông tin này vào thời điểm đó.

Ông Kamal Kharazi bị thương nặng trong một cuộc tấn công vào nhà riêng của ông ở Tehran dẫn đến tử vong (Ảnh: Getty Images)

Ông Kharazi (81 tuổi) hiện đang là người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Iran. "Nhà ngoại giao kỳ cựu này, người đã bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố do Mỹ - Iran thực hiện vài ngày trước đó, đã tử vì đạo tối nay" - các hãng thông tấn Mehr và ISNA đưa tin trên Telegram.

Theo các phương tiện truyền thông, vợ của ông Kharazi cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào nhà riêng của họ ở Tehran.

Ông Kharazi từng là đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc ở New York. Sau đó, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran từ năm 1997 đến năm 2005, dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số nhân vật quân sự và chính trị cấp cao của nước Cộng hòa Hồi giáo cũng đã bị ám sát trong các vụ tấn công của Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2.

