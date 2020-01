Cô và trò trong "bức ảnh đẹp nhất mùa khai giảng 2019": Thêm một cái Tết ngập tràn tiếng cười

Trong buổi sáng khai giảng năm học 2019-2020 vừa qua, hình ảnh 2 cô giáo trẻ mặc áo dài nắm tay đám học trò tung tăng trên ngọn đồi cỏ mây đã tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội.

Bức ảnh, khoảnh khắc bình dị ấy cùng câu chuyện xúc động phía sau về cô giáo ở điểm trường Tắk Pổ vỏn vẹn 34 học trò của mình đã gây xúc động tới bao nhiêu trái tim trên khắp mọi miền đất nước.

Tắk Pổ là một trong nhiều điểm trường của trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Điểm trường ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển, nơi học tập của những trò nghèo là con em của đồng bào Ca Dong, sống bên hông các khối núi Ngọc Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Đường đến Tắk Pổ cách trung tâm huyện Nam Trà My khoảng 10km giao thông cực kỳ khó khăn và phải leo núi khoảng gần 2 tiếng để lên đến điểm trường.

Bức ảnh đẹp nhất mùa khai giảng năm 2019.

Mới đây, cô giáo Trà Thị Thu (SN 1994, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - một trong 2 cô giáo ở câu chuyện trên tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp về cuộc sống của lũ học trò nghèo và người dân ở trên đỉnh núi cao này.

Những ngày sát Tết này, lũ trẻ cùng người dân và cô giáo đang hăng say rửa từng chiếc lá dong, luộc đỗ, gói những chiếc bánh ngay tại điểm trường Tắk Pổ. Rồi đám học trò lại gọi nhau nhóm bếp, thổi lửa và vui nhất là khi chúng bóc những lớp lá để thưởng thức những chiếc bánh thơm lừng.

Cô Thu hào hứng: "Năm nay là năm thứ 3 mình đón một phần cái Tết ở miền ngược cùng đám học trò và cũng là 3 mùa tổ chức gói bánh chưng cho bà con. Ngày 17/1 vừa qua, mình và mọi người gói 150 bánh để tặng 35 hộ dân ở đỉnh núi Tắk Pổ với mong muốn chuẩn bị cái Tết thật đầm ấm cho bà con".

Cô giáo trẻ cùng các em học sinh gói bánh chưng làm quà Tết.

Cô Thu kể vui nhất là khi cô cùng mọi người chuẩn bị củi, lá, dây, nồi... đem đến điểm trường. Khi ấy học sinh tập trung lau lá và cắt lá, sắp xếp cho gọn gàng, cô giáo lo khâu vuốt nếp, cắt thịt, luộc đỗ,... Trong suốt quá trình gói bánh, cô cũng chia sẻ đến mọi người về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

"Người dân tập trung học gói và không quên kể những câu chuyện học tập của con cái, về cuộc sống và việc chuẩn bị đón Tết của mỗi gia đình ra sao. Đó là điều quý giá và nhiều kỉ niệm nhất với mình khi được lắng và chia sẻ cùng học trò và phụ huynh những điều bình dị ấy trong những ngày cận kệ năm mới này", cô giáo trẻ tâm sự.